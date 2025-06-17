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"Ростех" заморозит стройку трех мусоросжигательных заводов

"Ростех" заморозит стройку трех мусоросжигательных заводов - 17.06.2025, ПРАЙМ

"Ростех" заморозит стройку трех мусоросжигательных заводов

Госкорпорация "Ростех" будет вынуждена заморозить строительство трех мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T15:08+0300

2025-06-17T15:08+0300

2025-06-17T15:08+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" будет вынуждена заморозить строительство трех мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он напомнил, что в 2019 году госкорпорация начала строительство мусоросжигательных заводов: должны были построить четыре завода в Подмосковье и один в Татарстане. Однако из-за ковида и санкций стройка притормозилась и первый завод был сдан только в декабре 2024 года. "Отмечу, что бюджетных средств мы не получали на строительство этих заводов – все заводы были построены за счёт частных инвестиций, наших собственных средств и в основном, конечно, это кредиты", - рассказал глава "Ростеха". Второй завод по его словам, готов на 92% и будет сдан в 2026 году. "Оставшиеся три завода – два завода в Подмосковье, один в Казани – мы вынуждены будем заморозить до лучших времен, когда будут более "дешёвые" деньги, или какая-то помощь от государства, если возможно, появится", - сказал Чемезов.

https://1prime.ru/20250617/chemezov-858577673.html

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бизнес, промышленность, московская область, казань, москва, сергей чемезов, владимир путин, ростех