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"Ростех" заморозит стройку трех мусоросжигательных заводов - 17.06.2025, ПРАЙМ
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"Ростех" заморозит стройку трех мусоросжигательных заводов
"Ростех" заморозит стройку трех мусоросжигательных заводов - 17.06.2025, ПРАЙМ
"Ростех" заморозит стройку трех мусоросжигательных заводов
Госкорпорация "Ростех" будет вынуждена заморозить строительство трех мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T15:08+0300
2025-06-17T15:08+0300
бизнес
промышленность
московская область
казань
москва
сергей чемезов
владимир путин
ростех
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" будет вынуждена заморозить строительство трех мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он напомнил, что в 2019 году госкорпорация начала строительство мусоросжигательных заводов: должны были построить четыре завода в Подмосковье и один в Татарстане. Однако из-за ковида и санкций стройка притормозилась и первый завод был сдан только в декабре 2024 года. "Отмечу, что бюджетных средств мы не получали на строительство этих заводов – все заводы были построены за счёт частных инвестиций, наших собственных средств и в основном, конечно, это кредиты", - рассказал глава "Ростеха". Второй завод по его словам, готов на 92% и будет сдан в 2026 году. "Оставшиеся три завода – два завода в Подмосковье, один в Казани – мы вынуждены будем заморозить до лучших времен, когда будут более "дешёвые" деньги, или какая-то помощь от государства, если возможно, появится", - сказал Чемезов.
https://1prime.ru/20250617/chemezov-858577673.html
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бизнес, промышленность, московская область, казань, москва, сергей чемезов, владимир путин, ростех
Бизнес, Промышленность, Московская область, КАЗАНЬ, МОСКВА, Сергей Чемезов, Владимир Путин, Ростех
15:08 17.06.2025
 
"Ростех" заморозит стройку трех мусоросжигательных заводов

Чемезов: "Ростех" заморозит строительство трех мусоросжигательных заводов

© РИА Новости . Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин провел рабочую встречу с главой "Ростеха" С. Чемезовым
Президент РФ В. Путин провел рабочую встречу с главой Ростеха С. Чемезовым - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" будет вынуждена заморозить строительство трех мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Он напомнил, что в 2019 году госкорпорация начала строительство мусоросжигательных заводов: должны были построить четыре завода в Подмосковье и один в Татарстане. Однако из-за ковида и санкций стройка притормозилась и первый завод был сдан только в декабре 2024 года. "Отмечу, что бюджетных средств мы не получали на строительство этих заводов – все заводы были построены за счёт частных инвестиций, наших собственных средств и в основном, конечно, это кредиты", - рассказал глава "Ростеха".
Второй завод по его словам, готов на 92% и будет сдан в 2026 году.
"Оставшиеся три завода – два завода в Подмосковье, один в Казани – мы вынуждены будем заморозить до лучших времен, когда будут более "дешёвые" деньги, или какая-то помощь от государства, если возможно, появится", - сказал Чемезов.
Ростех эмблема - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
Чистая прибыль "Ростеха" в 2024 году выросла на 119%
14:55
 
БизнесПромышленностьМосковская областьКАЗАНЬМОСКВАСергей ЧемезовВладимир ПутинРостех
 
 
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