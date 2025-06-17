https://1prime.ru/20250617/rst-858560728.html

Продажи туров из России в ОАЭ снизились на 30-40%

Продажи туров из России в ОАЭ снизились на 30-40% - 17.06.2025, ПРАЙМ

Продажи туров из России в ОАЭ снизились на 30-40%

Продажи туров из России в ОАЭ снизились на 30-40% на фоне возобновления ирано-израильского конфликта и мощного сбоя авиасообщения в ближневосточном регионе,... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T09:03+0300

2025-06-17T09:03+0300

2025-06-17T09:03+0300

экономика

бизнес

туризм

россия

израиль

иран

оаэ

"слетать.ру"

российский союз туриндустрии

https://cdnn.1prime.ru/img/84277/37/842773767_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_0749cbb6c112458e355ce326aef426b9.jpg

МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Продажи туров из России в ОАЭ снизились на 30-40% на фоне возобновления ирано-израильского конфликта и мощного сбоя авиасообщения в ближневосточном регионе, есть аннуляции туров, при этом на рынке представлено множество других направлений и рейсов, и выбор у туристов есть, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "По данным группы компаний "Слетать.ру", сразу после возобновления ирано-израильского конфликта и мощного сбоя авиасообщения в ближневосточном регионе спрос на Арабские Эмираты снизился на 30-40%, есть аннуляции туров. Как считают эксперты, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от продолжительности и масштабов конфликта", - говорится в сообщении. Как отметила руководитель международных проектов "Слетать.ру" и управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина, сильнее всего ситуация на Ближнем Востоке сказалась именно на ОАЭ: в период с 13 по 16 июня фиксируется снижение продаж на 30-40% по сравнению с периодом 6-9 июня. Есть падение и по Египту, но очень незначительное. Туры в Израиль и Иран не представлены в продаже у агрегатора. Меньше всего ситуация, по ее словам, затронула Мальдивы, где объемы продаж остались практически на прежнем уровне. "А сейчас на это накладываются еще серьезные проблемы с перевозкой, которые настораживают туристов. Думаю, какое-то время они будут выдерживать паузу, мы увидим падение спроса и на Эмираты, и на Египет. Все будет зависеть от масштабов конфликта. Но, в отличие от таких же событий двухлетней давности, сейчас гораздо больше направлений и рейсов, выбор у туристов есть", - приводятся в сообщении слова директора агентства "Скай вояж" Ольги Галановой. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://1prime.ru/20250616/reys-858533146.html

израиль

иран

оаэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, израиль, иран, оаэ, "слетать.ру", российский союз туриндустрии