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Юань днем торгуется в незначительном плюсе против рубля

Юань днем торгуется в незначительном плюсе против рубля - 17.06.2025, ПРАЙМ

Юань днем торгуется в незначительном плюсе против рубля

Курс рубля во вторник колеблется преимущественно в незначительном плюсе по отношению к юаню на Московской бирже, курс китайской валюты остается около уровня... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T17:46+0300

2025-06-17T17:46+0300

2025-06-17T17:46+0300

экономика

рынок

москва

сша

дмитрий бабин

"бкс мир инвестиций"

ук альфа-капитал

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Курс рубля во вторник колеблется преимущественно в незначительном плюсе по отношению к юаню на Московской бирже, курс китайской валюты остается около уровня 10,9 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.35 мск повышался на 2 копейки (+0,2%) - до 10,91 рубля. В течение дня юань торгуется в узком коридоре 10,89-10,94 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,70 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,214 против 7,183 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,4%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,42 рубля. РУБЛЬ ПОД ЛЕГКИМ ДАВЛЕНИЕМ Юань во вторник на Мосбирже сохраняет попытки роста, однако его курс не уходит далеко от уровня 10,9 рубля, оставаясь в узком коридоре. "Баланс спроса на иностранную валюту и ее предложения на российском рынке сохраняется. Это рыночное равновесие способствует уменьшению волатильности котировок валют, которые продолжают в узком диапазоне совершать разнонаправленные движения к рублю", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,09% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,08% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон курса рубля. Стоимость нефти к 17.40 мск росла на 3,1% - до 75,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,4% - до 98,4 пункта. ПРОГНОЗЫ Фактор налогового периода июня в настоящее время в приоритете, полагает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Предложение иностранной валюты со стороны компаний-экспортеров расширяется для уплаты налогов, а спрос на нее со стороны импортеров остается таким же вялым. На фоне дисбаланса спроса и предложения рубль выглядит очень уверенно", - добавляет он. Курс юаня по меньшей мере в ближайшие сессии продолжит консолидироваться в трехнедельном коридоре 10,78–11,08 рубля, оценивает Бабин.

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