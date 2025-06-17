https://1prime.ru/20250617/ruonia--858576366.html

Ставка RUONIA 16 июня снизилась до 19,75%

Ставка RUONIA 16 июня снизилась до 19,75% - 17.06.2025, ПРАЙМ

Ставка RUONIA 16 июня снизилась до 19,75%

Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 16 июня, снизилась на... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T14:29+0300

2025-06-17T14:29+0300

2025-06-17T14:29+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 16 июня, снизилась на 0,13 процентного пункта и составила 19,75%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 613,09 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

https://1prime.ru/20250616/ruonia--858536349.html

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финансы, банки, ruonia, банк россии