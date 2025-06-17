https://1prime.ru/20250617/ruonia--858576366.html
Ставка RUONIA 16 июня снизилась до 19,75%
Ставка RUONIA 16 июня снизилась до 19,75% - 17.06.2025, ПРАЙМ
Ставка RUONIA 16 июня снизилась до 19,75%
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 16 июня, снизилась на... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T14:29+0300
2025-06-17T14:29+0300
2025-06-17T14:29+0300
банк россии
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 16 июня, снизилась на 0,13 процентного пункта и составила 19,75%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 613,09 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
https://1prime.ru/20250616/ruonia--858536349.html
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финансы, банки, ruonia, банк россии
Банк России, Финансы, Банки, RUONIA, Банк России
Ставка RUONIA 16 июня снизилась до 19,75%
Ставка RUONIA 16 июня снизилась на 0,13 п.п. и составила 19,75%
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 16 июня, снизилась на 0,13 процентного пункта и составила 19,75%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 613,09 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
Ставка RUONIA 11 июня выросла до 19,88%