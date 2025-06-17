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"Русал" заключил крупнейшую в России сделку по продаже углеродных единиц - 17.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Русал" заключил крупнейшую в России сделку по продаже углеродных единиц
"Русал" заключил крупнейшую в России сделку по продаже углеродных единиц - 17.06.2025, ПРАЙМ
"Русал" заключил крупнейшую в России сделку по продаже углеродных единиц
"Русал" заключил крупнейшую на рынке РФ сделку по продаже углеродных единиц, сообщила компания. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T12:56+0300
2025-06-17T12:56+0300
экономика
промышленность
бизнес
россия
рф
красноярский край
русал
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. "Русал" заключил крупнейшую на рынке РФ сделку по продаже углеродных единиц, сообщила компания. "Русал"... объявляет о заключении крупнейшей на российском рынке сделки по продаже углеродных единиц в интересах участника Сахалинского эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов", - говорится в сообщении. Реализованные углеродные единицы были выпущены в результате реализации лесного климатического проекта, который направлен на авиационную охрану от пожаров лесов в Красноярском крае, уточняют в релизе. "Русал" также отмечает, что зарегистрировал в российском реестре пять климатических проектов с совокупным объемом порядка 8,7 миллиона углеродных единиц. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. В прошлом году на долю российской компании приходилось порядка 5,5% мирового производства алюминия и около 4,7% мирового производства глинозема. С сентября 2022 года на Сахалине проводится эксперимент, направленный на достижение так называемой "углеродной нейтральности" к концу текущего года. Для 35 компаний с выбросами в атмосферу более 20 тысяч тонн CO2 в год установлены квоты, за превышение которых взимается плата в размере 1 тысячи рублей за тонну CO2. Благодаря приобретению углеродных единиц компании смогут соблюсти квоты на выбросы.
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промышленность, бизнес, россия, рф, красноярский край, русал
Экономика, Промышленность, Бизнес, РОССИЯ, РФ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Русал
12:56 17.06.2025
 
"Русал" заключил крупнейшую в России сделку по продаже углеродных единиц

"Русал" заключил крупнейшую на российском рынке сделку по продаже углеродных единиц

© РИА Новости# РусАл
# РусАл - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. "Русал" заключил крупнейшую на рынке РФ сделку по продаже углеродных единиц, сообщила компания.
"Русал"... объявляет о заключении крупнейшей на российском рынке сделки по продаже углеродных единиц в интересах участника Сахалинского эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов", - говорится в сообщении.
Реализованные углеродные единицы были выпущены в результате реализации лесного климатического проекта, который направлен на авиационную охрану от пожаров лесов в Красноярском крае, уточняют в релизе.
"Русал" также отмечает, что зарегистрировал в российском реестре пять климатических проектов с совокупным объемом порядка 8,7 миллиона углеродных единиц.
Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. В прошлом году на долю российской компании приходилось порядка 5,5% мирового производства алюминия и около 4,7% мирового производства глинозема.
С сентября 2022 года на Сахалине проводится эксперимент, направленный на достижение так называемой "углеродной нейтральности" к концу текущего года. Для 35 компаний с выбросами в атмосферу более 20 тысяч тонн CO2 в год установлены квоты, за превышение которых взимается плата в размере 1 тысячи рублей за тонну CO2. Благодаря приобретению углеродных единиц компании смогут соблюсти квоты на выбросы.
Центральный офис компании РУСАЛ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
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ЭкономикаПромышленностьБизнесРОССИЯРФКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙРусал
 
 
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