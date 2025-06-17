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Британия расширила антироссийский санкционный список - 17.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Британия расширила антироссийский санкционный список
Британия расширила антироссийский санкционный список - 17.06.2025, ПРАЙМ
Британия расширила антироссийский санкционный список
Великобритания расширила антироссийский санкционных список, внеся в него 10 лиц и 20 судов, якобы связанных с РФ, говорится в документе, опубликованном во... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T14:27+0300
2025-06-17T14:27+0300
экономика
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ЛОНДОН, 17 июн - ПРАЙМ. Великобритания расширила антироссийский санкционных список, внеся в него 10 лиц и 20 судов, якобы связанных с РФ, говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте британского правительства. "Добавлены 10 новых позиций и 20 новых судовых обозначений в рамках антироссийского санкционного режима", - сообщается в документе.Также, согласно документу, Великобритания ввела санкции против главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ."Добавления:… Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны РФ", - сказано там.
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россия, мировая экономика, лондон, великобритания, рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РФ
14:27 17.06.2025
 
Британия расширила антироссийский санкционный список

Британия расширила антироссийский санкционный список, включив в него 10 лиц и 20 судов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Соединенного Королевства на здании посольства Великобритании в России в Москве
Флаг Соединенного Королевства на здании посольства Великобритании в России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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ЛОНДОН, 17 июн - ПРАЙМ. Великобритания расширила антироссийский санкционных список, внеся в него 10 лиц и 20 судов, якобы связанных с РФ, говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте британского правительства.
"Добавлены 10 новых позиций и 20 новых судовых обозначений в рамках антироссийского санкционного режима", - сообщается в документе.
Также, согласно документу, Великобритания ввела санкции против главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ.
"Добавления:… Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны РФ", - сказано там.
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