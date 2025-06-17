https://1prime.ru/20250617/sanktsii-858576210.html

Британия расширила антироссийский санкционный список

Британия расширила антироссийский санкционный список - 17.06.2025, ПРАЙМ

Британия расширила антироссийский санкционный список

Великобритания расширила антироссийский санкционных список, внеся в него 10 лиц и 20 судов, якобы связанных с РФ, говорится в документе, опубликованном во... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T14:27+0300

2025-06-17T14:27+0300

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ЛОНДОН, 17 июн - ПРАЙМ. Великобритания расширила антироссийский санкционных список, внеся в него 10 лиц и 20 судов, якобы связанных с РФ, говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте британского правительства. "Добавлены 10 новых позиций и 20 новых судовых обозначений в рамках антироссийского санкционного режима", - сообщается в документе.Также, согласно документу, Великобритания ввела санкции против главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ."Добавления:… Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны РФ", - сказано там.

https://1prime.ru/20250615/slovakiya-858498851.html

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россия, мировая экономика, лондон, великобритания, рф