https://1prime.ru/20250617/sanktsii-858576210.html
Британия расширила антироссийский санкционный список
Британия расширила антироссийский санкционный список - 17.06.2025, ПРАЙМ
Британия расширила антироссийский санкционный список
Великобритания расширила антироссийский санкционных список, внеся в него 10 лиц и 20 судов, якобы связанных с РФ, говорится в документе, опубликованном во... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T14:27+0300
2025-06-17T14:27+0300
2025-06-17T14:27+0300
экономика
россия
мировая экономика
лондон
великобритания
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82917/78/829177896_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_8bfae1cf60adf29df7fb273ef31e4016.jpg
ЛОНДОН, 17 июн - ПРАЙМ. Великобритания расширила антироссийский санкционных список, внеся в него 10 лиц и 20 судов, якобы связанных с РФ, говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте британского правительства. "Добавлены 10 новых позиций и 20 новых судовых обозначений в рамках антироссийского санкционного режима", - сообщается в документе.Также, согласно документу, Великобритания ввела санкции против главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ."Добавления:… Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны РФ", - сказано там.
https://1prime.ru/20250615/slovakiya-858498851.html
лондон
великобритания
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82917/78/829177896_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_f7865d4ffba93267fa4f40750047b2db.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, лондон, великобритания, рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РФ
Британия расширила антироссийский санкционный список
Британия расширила антироссийский санкционный список, включив в него 10 лиц и 20 судов
ЛОНДОН, 17 июн - ПРАЙМ. Великобритания расширила антироссийский санкционных список, внеся в него 10 лиц и 20 судов, якобы связанных с РФ, говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте британского правительства.
"Добавлены 10 новых позиций и 20 новых судовых обозначений в рамках антироссийского санкционного режима", - сообщается в документе.
Также, согласно документу, Великобритания ввела санкции против главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ.
"Добавления:… Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны РФ", - сказано там.
Глава МИД Словакии попросит отложить обсуждение антироссийских санкций ЕС