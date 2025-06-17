https://1prime.ru/20250617/sanktsii-858578800.html
Британия ввела санкции против дочки "Роснефти"
Британия ввела санкции против дочки "Роснефти" - 17.06.2025, ПРАЙМ
Британия ввела санкции против дочки "Роснефти"
Великобритания ввела санкции против Rosneft Marine UK, дочерней структуры компании "Роснефть", говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T15:10+0300
2025-06-17T15:10+0300
2025-06-17T15:10+0300
экономика
бизнес
лондон
великобритания
оаэ
роснефть
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/39/763553929_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_3b4569372f8bdeefb51e196ddb143a82.jpg
ЛОНДОН, 17 июн – ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против Rosneft Marine UK, дочерней структуры компании "Роснефть", говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте британского правительства. "Добавления… Rosneft Marine (UK) Limited", - сказано там. На сайте "Роснефти" отмечается, что компания входит в её бункеровочный бизнес. При этом, согласно данным реестра на сайте британского правительства, Rosneft Marine UK находится в процессе ликвидации. Под санкции также подпали АО "Атлас", расчетная небанковская кредитная организация "Металлург", компания "Орион Стар Групп" и расположенная в ОАЭ Valegro. Помимо этого, ограничительные меры были введены в отношении связанных с РНКО "Металлург" Юрия и Игоря Карасевых, одного гражданина Польши и мужчины с гражданством Украины и Британии.
https://1prime.ru/20250615/slovakiya-858498851.html
лондон
великобритания
оаэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/39/763553929_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_15d8bde674b82892f2b7322f578fa39c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, лондон, великобритания, оаэ, роснефть
Экономика, Бизнес, ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ОАЭ, Роснефть
Британия ввела санкции против дочки "Роснефти"
Британия ввела санкции против дочерней структуры "Роснефти" Rosneft Marine UK
ЛОНДОН, 17 июн – ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против Rosneft Marine UK, дочерней структуры компании "Роснефть", говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте британского правительства.
"Добавления… Rosneft Marine (UK) Limited", - сказано там.
На сайте "Роснефти" отмечается, что компания входит в её бункеровочный бизнес. При этом, согласно данным реестра на сайте британского правительства, Rosneft Marine UK находится в процессе ликвидации.
Под санкции также подпали АО "Атлас", расчетная небанковская кредитная организация "Металлург", компания "Орион Стар Групп" и расположенная в ОАЭ Valegro.
Помимо этого, ограничительные меры были введены в отношении связанных с РНКО "Металлург" Юрия и Игоря Карасевых, одного гражданина Польши и мужчины с гражданством Украины и Британии.
Глава МИД Словакии попросит отложить обсуждение антироссийских санкций ЕС