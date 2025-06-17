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Британия ввела санкции против дочки "Роснефти" - 17.06.2025, ПРАЙМ
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Британия ввела санкции против дочки "Роснефти"
Британия ввела санкции против дочки "Роснефти" - 17.06.2025, ПРАЙМ
Британия ввела санкции против дочки "Роснефти"
Великобритания ввела санкции против Rosneft Marine UK, дочерней структуры компании "Роснефть", говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T15:10+0300
2025-06-17T15:10+0300
экономика
бизнес
лондон
великобритания
оаэ
роснефть
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ЛОНДОН, 17 июн – ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против Rosneft Marine UK, дочерней структуры компании "Роснефть", говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте британского правительства. "Добавления… Rosneft Marine (UK) Limited", - сказано там. На сайте "Роснефти" отмечается, что компания входит в её бункеровочный бизнес. При этом, согласно данным реестра на сайте британского правительства, Rosneft Marine UK находится в процессе ликвидации. Под санкции также подпали АО "Атлас", расчетная небанковская кредитная организация "Металлург", компания "Орион Стар Групп" и расположенная в ОАЭ Valegro. Помимо этого, ограничительные меры были введены в отношении связанных с РНКО "Металлург" Юрия и Игоря Карасевых, одного гражданина Польши и мужчины с гражданством Украины и Британии.
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бизнес, лондон, великобритания, оаэ, роснефть
Экономика, Бизнес, ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ОАЭ, Роснефть
15:10 17.06.2025
 
Британия ввела санкции против дочки "Роснефти"

Британия ввела санкции против дочерней структуры "Роснефти" Rosneft Marine UK

© fotolia.com / hilaryrivers%Флаг Великобритании
%Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© fotolia.com / hilaryrivers
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ЛОНДОН, 17 июн – ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против Rosneft Marine UK, дочерней структуры компании "Роснефть", говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте британского правительства.
"Добавления… Rosneft Marine (UK) Limited", - сказано там.
На сайте "Роснефти" отмечается, что компания входит в её бункеровочный бизнес. При этом, согласно данным реестра на сайте британского правительства, Rosneft Marine UK находится в процессе ликвидации.
Под санкции также подпали АО "Атлас", расчетная небанковская кредитная организация "Металлург", компания "Орион Стар Групп" и расположенная в ОАЭ Valegro.
Помимо этого, ограничительные меры были введены в отношении связанных с РНКО "Металлург" Юрия и Игоря Карасевых, одного гражданина Польши и мужчины с гражданством Украины и Британии.
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ЭкономикаБизнесЛОНДОНВЕЛИКОБРИТАНИЯОАЭРоснефть
 
 
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