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КНДР направит в Россию тысячу саперов для разминирования Курской области
КНДР направит в Россию тысячу саперов для разминирования Курской области - 17.06.2025, ПРАЙМ
КНДР направит в Россию тысячу саперов для разминирования Курской области
КНДР направит в Россию одну тысячу саперов для разминирования территории Курской области, сообщил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T13:48+0300
2025-06-17T13:48+0300
2025-06-17T13:48+0300
россия
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кндр
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ПХЕНЬЯН, 17 июн - ПРАЙМ. КНДР направит в Россию одну тысячу саперов для разминирования территории Курской области, сообщил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в рамках рабочего визита в Пхеньян. "Также была достигнута договоренность о продолжении конструктивного взаимодействия и после изгнания захватчиков с российской земли , а именно об оказании содействия корейской стороной в восстановлении Курской области. Председателем государственных дел Ким Чен Ыном принято решение направить в Россию одну тысячу саперов для разминирования российской территории", - сказал Шойгу.
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РОССИЯ, Пхеньян, КНДР, Сергей Шойгу, Ким Чен Ын
КНДР направит в Россию тысячу саперов для разминирования Курской области
Шойгу: КНДР направит в Россию тысячу саперов для разминирования Курской области