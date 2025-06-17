https://1prime.ru/20250617/sapery-858574844.html

КНДР направит в Россию тысячу саперов для разминирования Курской области

КНДР направит в Россию тысячу саперов для разминирования Курской области - 17.06.2025, ПРАЙМ

КНДР направит в Россию тысячу саперов для разминирования Курской области

КНДР направит в Россию одну тысячу саперов для разминирования территории Курской области, сообщил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T13:48+0300

2025-06-17T13:48+0300

2025-06-17T13:48+0300

россия

пхеньян

кндр

сергей шойгу

ким чен ын

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ПХЕНЬЯН, 17 июн - ПРАЙМ. КНДР направит в Россию одну тысячу саперов для разминирования территории Курской области, сообщил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в рамках рабочего визита в Пхеньян. "Также была достигнута договоренность о продолжении конструктивного взаимодействия и после изгнания захватчиков с российской земли , а именно об оказании содействия корейской стороной в восстановлении Курской области. Председателем государственных дел Ким Чен Ыном принято решение направить в Россию одну тысячу саперов для разминирования российской территории", - сказал Шойгу.

https://1prime.ru/20250610/aei-858373606.html

пхеньян

кндр

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россия, пхеньян, кндр, сергей шойгу, ким чен ын