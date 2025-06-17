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КНДР направит в Россию тысячу саперов для разминирования Курской области - 17.06.2025, ПРАЙМ
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КНДР направит в Россию тысячу саперов для разминирования Курской области
КНДР направит в Россию тысячу саперов для разминирования Курской области - 17.06.2025, ПРАЙМ
КНДР направит в Россию тысячу саперов для разминирования Курской области
КНДР направит в Россию одну тысячу саперов для разминирования территории Курской области, сообщил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T13:48+0300
2025-06-17T13:48+0300
россия
пхеньян
кндр
сергей шойгу
ким чен ын
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ПХЕНЬЯН, 17 июн - ПРАЙМ. КНДР направит в Россию одну тысячу саперов для разминирования территории Курской области, сообщил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в рамках рабочего визита в Пхеньян. "Также была достигнута договоренность о продолжении конструктивного взаимодействия и после изгнания захватчиков с российской земли , а именно об оказании содействия корейской стороной в восстановлении Курской области. Председателем государственных дел Ким Чен Ыном принято решение направить в Россию одну тысячу саперов для разминирования российской территории", - сказал Шойгу.
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россия, пхеньян, кндр, сергей шойгу, ким чен ын
РОССИЯ, Пхеньян, КНДР, Сергей Шойгу, Ким Чен Ын
13:48 17.06.2025
 
КНДР направит в Россию тысячу саперов для разминирования Курской области

Шойгу: КНДР направит в Россию тысячу саперов для разминирования Курской области

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКНДР отмечает 60-ю годовщину окончания Корейской войны
КНДР отмечает 60-ю годовщину окончания Корейской войны - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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ПХЕНЬЯН, 17 июн - ПРАЙМ. КНДР направит в Россию одну тысячу саперов для разминирования территории Курской области, сообщил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в рамках рабочего визита в Пхеньян.
"Также была достигнута договоренность о продолжении конструктивного взаимодействия и после изгнания захватчиков с российской земли , а именно об оказании содействия корейской стороной в восстановлении Курской области. Председателем государственных дел Ким Чен Ыном принято решение направить в Россию одну тысячу саперов для разминирования российской территории", - сказал Шойгу.
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Объем торговли России и КНДР достиг рекордных показателей
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РОССИЯПхеньянКНДРСергей ШойгуКим Чен Ын
 
 
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