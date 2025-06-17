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Доля выдач семейной ипотеки в "Сбере" за январь-май выросла до 84,4%
Доля выдач семейной ипотеки в "Сбере" за январь-май выросла до 84,4% - 17.06.2025, ПРАЙМ
Доля выдач семейной ипотеки в "Сбере" за январь-май выросла до 84,4%
Доля выдач семейной ипотеки в Сбербанке за январь-май 2025 года выросла до 84,4%, годом ранее она была 47,8%, сообщил первый зампред правления банка Кирилл... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T15:03+0300
2025-06-17T15:03+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - ПРАЙМ. Доля выдач семейной ипотеки в Сбербанке за январь-май 2025 года выросла до 84,4%, годом ранее она была 47,8%, сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев в преддверии ПМЭФ. По словам Царева, семейная ипотека продолжает оставаться наиболее востребованной льготной программой, как и в 2023-2024 годах, однако ее доля в общем объеме выдач "Сбера" существенно изменилась по отношению к предыдущим годам. "После отмены "Господдержки" практически все выдачи льготной ипотеки стали приходиться на "Семейную ипотеку" – 84,4% в первой половине 2025 года (январь-май)", - сказал Царев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы. Он отметил, что до отмены массовой программы льготной ипотеки под 8% в июле 2024 года доля семейной ипотеки составляла 46,3% за январь-май 2023 года и 47,8% по аналогичному периоду 2024 года. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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банки, финансы, сбербанк, недвижимость
Экономика, Банки, Финансы, Сбербанк, Недвижимость
Доля выдач семейной ипотеки в "Сбере" за январь-май выросла до 84,4%
Доля выдач семейной ипотеки в Сбербанке за январь-май 2025 года выросла до 84,4%
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - ПРАЙМ. Доля выдач семейной ипотеки в Сбербанке за январь-май 2025 года выросла до 84,4%, годом ранее она была 47,8%, сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев в преддверии ПМЭФ.
По словам Царева, семейная ипотека продолжает оставаться наиболее востребованной льготной программой, как и в 2023-2024 годах, однако ее доля в общем объеме выдач "Сбера" существенно изменилась по отношению к предыдущим годам.
"После отмены "Господдержки" практически все выдачи льготной ипотеки стали приходиться на "Семейную ипотеку" – 84,4% в первой половине 2025 года (январь-май)", - сказал Царев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.
Он отметил, что до отмены массовой программы льготной ипотеки под 8% в июле 2024 года доля семейной ипотеки составляла 46,3% за январь-май 2023 года и 47,8% по аналогичному периоду 2024 года.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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