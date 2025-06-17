Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля выдач семейной ипотеки в "Сбере" за январь-май выросла до 84,4% - 17.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250617/sber-858578237.html
Доля выдач семейной ипотеки в "Сбере" за январь-май выросла до 84,4%
Доля выдач семейной ипотеки в "Сбере" за январь-май выросла до 84,4% - 17.06.2025, ПРАЙМ
Доля выдач семейной ипотеки в "Сбере" за январь-май выросла до 84,4%
Доля выдач семейной ипотеки в Сбербанке за январь-май 2025 года выросла до 84,4%, годом ранее она была 47,8%, сообщил первый зампред правления банка Кирилл... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T15:03+0300
2025-06-17T15:03+0300
экономика
банки
финансы
сбербанк
недвижимость
https://cdnn.1prime.ru/img/83617/37/836173754_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_988e10f152df7fb271ea60eaa92a346d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - ПРАЙМ. Доля выдач семейной ипотеки в Сбербанке за январь-май 2025 года выросла до 84,4%, годом ранее она была 47,8%, сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев в преддверии ПМЭФ. По словам Царева, семейная ипотека продолжает оставаться наиболее востребованной льготной программой, как и в 2023-2024 годах, однако ее доля в общем объеме выдач "Сбера" существенно изменилась по отношению к предыдущим годам. "После отмены "Господдержки" практически все выдачи льготной ипотеки стали приходиться на "Семейную ипотеку" – 84,4% в первой половине 2025 года (январь-май)", - сказал Царев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы. Он отметил, что до отмены массовой программы льготной ипотеки под 8% в июле 2024 года доля семейной ипотеки составляла 46,3% за январь-май 2023 года и 47,8% по аналогичному периоду 2024 года. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250606/sber-858268114.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83617/37/836173754_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e2858c5dc5fc1c5b966f587f3da6bdaf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, сбербанк, недвижимость
Экономика, Банки, Финансы, Сбербанк, Недвижимость
15:03 17.06.2025
 
Доля выдач семейной ипотеки в "Сбере" за январь-май выросла до 84,4%

Доля выдач семейной ипотеки в Сбербанке за январь-май 2025 года выросла до 84,4%

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСбербанк - офис в новом формате
Сбербанк - офис в новом формате - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - ПРАЙМ. Доля выдач семейной ипотеки в Сбербанке за январь-май 2025 года выросла до 84,4%, годом ранее она была 47,8%, сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев в преддверии ПМЭФ.
По словам Царева, семейная ипотека продолжает оставаться наиболее востребованной льготной программой, как и в 2023-2024 годах, однако ее доля в общем объеме выдач "Сбера" существенно изменилась по отношению к предыдущим годам.
"После отмены "Господдержки" практически все выдачи льготной ипотеки стали приходиться на "Семейную ипотеку" – 84,4% в первой половине 2025 года (январь-май)", - сказал Царев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.
Он отметил, что до отмены массовой программы льготной ипотеки под 8% в июле 2024 года доля семейной ипотеки составляла 46,3% за январь-май 2023 года и 47,8% по аналогичному периоду 2024 года.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Вклады и инвестиции - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
"СберСтрахование жизни" предложил инвесторам тактику при снижении ставки
6 июня, 14:07
 
ЭкономикаБанкиФинансыСбербанкНедвижимость
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала