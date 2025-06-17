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Словакия не будет голосовать за план ЕС по отказу от энергоресурсов из РФ - 17.06.2025, ПРАЙМ
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Словакия не будет голосовать за план ЕС по отказу от энергоресурсов из РФ
Словакия не будет голосовать за план ЕС по отказу от энергоресурсов из РФ - 17.06.2025, ПРАЙМ
Словакия не будет голосовать за план ЕС по отказу от энергоресурсов из РФ
Словакия не будет голосовать за план Евросоюза по отказу от энергоресурсов из России, хотя и понимает, что решение по этому вопросу может быть принято... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T14:32+0300
2025-06-17T14:32+0300
энергетика
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БРАТИСЛАВА, 17 июн - ПРАЙМ. Словакия не будет голосовать за план Евросоюза по отказу от энергоресурсов из России, хотя и понимает, что решение по этому вопросу может быть принято квалификационным большинством, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. Во вторник агентство Reuters со ссылкой на чиновников Евросоюза сообщило, что Еврокомиссия (ЕК) планирует предложить запретить импорт газа из России на основе позиции "усиленного большинства" стран ЕС, чтобы обойти вето Венгрии и Словакии. "Это (план REPowerEU - ред.) означает, что 1 января 2028 года мы должны остановить любые поставки природного газа из России. Мы будем полностью полагаться на поставки из другого источника, одна зависимость будет заменена другой зависимостью. Эти разговоры о низких ценах (на газ - ред.) слышу, но они постоянно растут, мы в это не верим. Правительство Словакии не будет голосовать за REPowering, не будет голосовать, несмотря на то, что мы понимаем, что там (решает - ред.) квалификационное большинство. Почему они делают это квалификационным большинством? Потому что знают, что если бы это было по принципу единогласия, то это предложение с высокой вероятностью бы не прошло", - сказал Фицо журналистам по итогам посещения министерства экономики республики во вторник. Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия наложили вето на план Еврокомиссии, предполагавший серьезный прогресс по отказу от энергии из РФ уже в июне, но борьба будет долгой, поскольку Брюссель "лег под Киев". В середине июня Фицо заявил, что Словакия предложит отложить рассмотрение вопроса о новых санкциях ЕС против РФ, поскольку проблема с энергоресурсами не решена. По словам премьера, сначала необходимо решить проблему, связанную с планом REPowerEU, целью которого является прекращение импорта газа, нефти и ядерного топлива из РФ в Европу. Он подчеркнул, что у Словакии действует соглашение с российским "Газпромом", и республике грозят штрафные санкции, если она откажется от этого газа. Ранее в июне премьер-министр Словакии Фицо также заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на ценах энергосырья и европейской конкурентоспособности. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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газ, словакия, рф, венгрия, роберт фицо, петер сийярто, ес, ек, газпром
Энергетика, Газ, СЛОВАКИЯ, РФ, ВЕНГРИЯ, Роберт Фицо, Петер Сийярто, ЕС, ЕК, Газпром
14:32 17.06.2025
 
Словакия не будет голосовать за план ЕС по отказу от энергоресурсов из РФ

Фицо: Словакия не будет голосовать за план ЕС по отказу от энергоресурсов из России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРАТИСЛАВА, 17 июн - ПРАЙМ. Словакия не будет голосовать за план Евросоюза по отказу от энергоресурсов из России, хотя и понимает, что решение по этому вопросу может быть принято квалификационным большинством, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
Во вторник агентство Reuters со ссылкой на чиновников Евросоюза сообщило, что Еврокомиссия (ЕК) планирует предложить запретить импорт газа из России на основе позиции "усиленного большинства" стран ЕС, чтобы обойти вето Венгрии и Словакии.
"Это (план REPowerEU - ред.) означает, что 1 января 2028 года мы должны остановить любые поставки природного газа из России. Мы будем полностью полагаться на поставки из другого источника, одна зависимость будет заменена другой зависимостью. Эти разговоры о низких ценах (на газ - ред.) слышу, но они постоянно растут, мы в это не верим. Правительство Словакии не будет голосовать за REPowering, не будет голосовать, несмотря на то, что мы понимаем, что там (решает - ред.) квалификационное большинство. Почему они делают это квалификационным большинством? Потому что знают, что если бы это было по принципу единогласия, то это предложение с высокой вероятностью бы не прошло", - сказал Фицо журналистам по итогам посещения министерства экономики республики во вторник.
Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия наложили вето на план Еврокомиссии, предполагавший серьезный прогресс по отказу от энергии из РФ уже в июне, но борьба будет долгой, поскольку Брюссель "лег под Киев".
В середине июня Фицо заявил, что Словакия предложит отложить рассмотрение вопроса о новых санкциях ЕС против РФ, поскольку проблема с энергоресурсами не решена. По словам премьера, сначала необходимо решить проблему, связанную с планом REPowerEU, целью которого является прекращение импорта газа, нефти и ядерного топлива из РФ в Европу. Он подчеркнул, что у Словакии действует соглашение с российским "Газпромом", и республике грозят штрафные санкции, если она откажется от этого газа.
Ранее в июне премьер-министр Словакии Фицо также заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на ценах энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
Венгрия и Словакия наложили вето на план по отказу от энергоносителей из РФ
Вчера, 14:28
 
ЭнергетикаГазСЛОВАКИЯРФВЕНГРИЯРоберт ФицоПетер СийяртоЕСЕКГазпром
 
 
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