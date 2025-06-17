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Назван самый дешевый смартфон в России - 17.06.2025, ПРАЙМ
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Назван самый дешевый смартфон в России
Назван самый дешевый смартфон в России - 17.06.2025, ПРАЙМ
Назван самый дешевый смартфон в России
Средняя стоимость iPhone 15 за три года снизилась сильнее всего среди техники Apple в России - она упала на 38%, с 81 743 рублей в 2023 году до 50 555 рублей в... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T06:47+0300
2025-06-17T06:47+0300
технологии
бизнес
apple
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Средняя стоимость iPhone 15 за три года снизилась сильнее всего среди техники Apple в России - она упала на 38%, с 81 743 рублей в 2023 году до 50 555 рублей в 2025-м, посчитали аналитики CDEK.Shopping, данные исследования есть у РИА Новости. "Больше всего в стоимости потерял iPhone 15. Смартфон подешевел на 38% - с 81 743 рублей в 2023 году до 50 555 рублей в 2025-м. Его "старший брат" - iPhone 15 Pro - напротив, вырос в цене на 2% (со 124 до 127 тысяч рублей). Предыдущие модели - iPhone 14 и iPhone 13 - подешевели на 16% (с 68 до 58 тысяч рублей) и 12% (с 66 до 58 тысяч рублей) соответственно", - сказано в исследовании. Устройства с памятью 128 гигабайт подешевели на 7%, до 77 тысяч рублей в среднем. А модели с памятью 256 гигабайт, напротив, подорожали: их средняя цена выросла со 116 до 118 тысяч рублей. Смартфоны с памятью 512 гигабайт упали в цене на 71%, а устройства на 1 терабайт подорожали на 15%. Смартфоны Apple в цвете Blue подешевели в среднем на 61%, в цвете Midnight - на 15%, а в цвете Alpine Green - на 10%. "Стоит отметить, что цены в 2025 году могут значительно колебаться из-за курсовой волатильности. Например, средняя цена iPhone 15 составляет 50 тысяч рублей, но на момент публикации розничные предложения начинаются от 62 000 рублей", - отметили аналитики.
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192
40
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технологии, бизнес, apple
Технологии, Бизнес, Apple
06:47 17.06.2025
 
Назван самый дешевый смартфон в России

CDEK.Shopping: средняя стоимость iPhone 15 за три года упала на 38%

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Средняя стоимость iPhone 15 за три года снизилась сильнее всего среди техники Apple в России - она упала на 38%, с 81 743 рублей в 2023 году до 50 555 рублей в 2025-м, посчитали аналитики CDEK.Shopping, данные исследования есть у РИА Новости.
"Больше всего в стоимости потерял iPhone 15. Смартфон подешевел на 38% - с 81 743 рублей в 2023 году до 50 555 рублей в 2025-м. Его "старший брат" - iPhone 15 Pro - напротив, вырос в цене на 2% (со 124 до 127 тысяч рублей). Предыдущие модели - iPhone 14 и iPhone 13 - подешевели на 16% (с 68 до 58 тысяч рублей) и 12% (с 66 до 58 тысяч рублей) соответственно", - сказано в исследовании.
Устройства с памятью 128 гигабайт подешевели на 7%, до 77 тысяч рублей в среднем. А модели с памятью 256 гигабайт, напротив, подорожали: их средняя цена выросла со 116 до 118 тысяч рублей. Смартфоны с памятью 512 гигабайт упали в цене на 71%, а устройства на 1 терабайт подорожали на 15%.
Смартфоны Apple в цвете Blue подешевели в среднем на 61%, в цвете Midnight - на 15%, а в цвете Alpine Green - на 10%.
"Стоит отметить, что цены в 2025 году могут значительно колебаться из-за курсовой волатильности. Например, средняя цена iPhone 15 составляет 50 тысяч рублей, но на момент публикации розничные предложения начинаются от 62 000 рублей", - отметили аналитики.
 
ТехнологииБизнесApple
 
 
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