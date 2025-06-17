Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США остановили работу над стратегией давления на Россию, пишет Reuters - 17.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250617/smi-858576859.html
США остановили работу над стратегией давления на Россию, пишет Reuters
США остановили работу над стратегией давления на Россию, пишет Reuters - 17.06.2025, ПРАЙМ
США остановили работу над стратегией давления на Россию, пишет Reuters
Администрация президента США Дональда Трампа остановила работу межведомственной рабочей группы, созданной для выработки стратегий давления на РФ для ускорения... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T14:34+0300
2025-06-17T14:35+0300
политика
россия
москва
сша
рф
дональд трамп
reuters
https://cdnn.1prime.ru/img/82951/01/829510138_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_f0319e5a5575aef6207127a3611015ae.jpg
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа остановила работу межведомственной рабочей группы, созданной для выработки стратегий давления на РФ для ускорения переговоров с Киевом, передает агентство Reuters со ссылкой на трех американских чиновников. "В последние недели администрация Трампа свернула работу межведомственной рабочей группы, созданной для выработки стратегий оказания давления на Россию с целью ускорения мирных переговоров с Украиной", - говорится в материале агентства. По словам собеседников агентства, работа группы началась еще весной, однако в мае обороты сбавились, когда участникам группы стало ясно, что Трамп не заинтересован в принятии "более конфронтационной позиции по отношению к Москве".
https://1prime.ru/20250617/tramp-858573612.html
москва
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82951/01/829510138_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_929f70b05d16aebd7f46456a889050c8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, сша, рф, дональд трамп, reuters
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, США, РФ, Дональд Трамп, Reuters
14:34 17.06.2025 (обновлено: 14:35 17.06.2025)
 
США остановили работу над стратегией давления на Россию, пишет Reuters

Reuters: администрация Трампа остановила работу над стратегией давления на Россию

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом
Официальная резиденция президента США - Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа остановила работу межведомственной рабочей группы, созданной для выработки стратегий давления на РФ для ускорения переговоров с Киевом, передает агентство Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.
"В последние недели администрация Трампа свернула работу межведомственной рабочей группы, созданной для выработки стратегий оказания давления на Россию с целью ускорения мирных переговоров с Украиной", - говорится в материале агентства.
По словам собеседников агентства, работа группы началась еще весной, однако в мае обороты сбавились, когда участникам группы стало ясно, что Трамп не заинтересован в принятии "более конфронтационной позиции по отношению к Москве".
Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
"Неожиданный оборот". На Западе удивились поступку Трампа на саммите G7
13:19
 
ПолитикаРОССИЯМОСКВАСШАРФДональд ТрампReuters
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала