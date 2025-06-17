https://1prime.ru/20250617/smi-858576859.html
США остановили работу над стратегией давления на Россию, пишет Reuters
США остановили работу над стратегией давления на Россию, пишет Reuters - 17.06.2025, ПРАЙМ
США остановили работу над стратегией давления на Россию, пишет Reuters
Администрация президента США Дональда Трампа остановила работу межведомственной рабочей группы, созданной для выработки стратегий давления на РФ для ускорения... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T14:34+0300
2025-06-17T14:34+0300
2025-06-17T14:35+0300
политика
россия
москва
сша
рф
дональд трамп
reuters
https://cdnn.1prime.ru/img/82951/01/829510138_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_f0319e5a5575aef6207127a3611015ae.jpg
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа остановила работу межведомственной рабочей группы, созданной для выработки стратегий давления на РФ для ускорения переговоров с Киевом, передает агентство Reuters со ссылкой на трех американских чиновников. "В последние недели администрация Трампа свернула работу межведомственной рабочей группы, созданной для выработки стратегий оказания давления на Россию с целью ускорения мирных переговоров с Украиной", - говорится в материале агентства. По словам собеседников агентства, работа группы началась еще весной, однако в мае обороты сбавились, когда участникам группы стало ясно, что Трамп не заинтересован в принятии "более конфронтационной позиции по отношению к Москве".
https://1prime.ru/20250617/tramp-858573612.html
москва
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82951/01/829510138_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_929f70b05d16aebd7f46456a889050c8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сша, рф, дональд трамп, reuters
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, США, РФ, Дональд Трамп, Reuters
США остановили работу над стратегией давления на Россию, пишет Reuters
Reuters: администрация Трампа остановила работу над стратегией давления на Россию
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа остановила работу межведомственной рабочей группы, созданной для выработки стратегий давления на РФ для ускорения переговоров с Киевом, передает агентство Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.
"В последние недели администрация Трампа свернула работу межведомственной рабочей группы, созданной для выработки стратегий оказания давления на Россию с целью ускорения мирных переговоров с Украиной", - говорится в материале агентства.
По словам собеседников агентства, работа группы началась еще весной, однако в мае обороты сбавились, когда участникам группы стало ясно, что Трамп не заинтересован в принятии "более конфронтационной позиции по отношению к Москве".
"Неожиданный оборот". На Западе удивились поступку Трампа на саммите G7