https://1prime.ru/20250617/smi-858576859.html

США остановили работу над стратегией давления на Россию, пишет Reuters

США остановили работу над стратегией давления на Россию, пишет Reuters - 17.06.2025, ПРАЙМ

США остановили работу над стратегией давления на Россию, пишет Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа остановила работу межведомственной рабочей группы, созданной для выработки стратегий давления на РФ для ускорения... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T14:34+0300

2025-06-17T14:34+0300

2025-06-17T14:35+0300

политика

россия

москва

сша

рф

дональд трамп

reuters

https://cdnn.1prime.ru/img/82951/01/829510138_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_f0319e5a5575aef6207127a3611015ae.jpg

МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа остановила работу межведомственной рабочей группы, созданной для выработки стратегий давления на РФ для ускорения переговоров с Киевом, передает агентство Reuters со ссылкой на трех американских чиновников. "В последние недели администрация Трампа свернула работу межведомственной рабочей группы, созданной для выработки стратегий оказания давления на Россию с целью ускорения мирных переговоров с Украиной", - говорится в материале агентства. По словам собеседников агентства, работа группы началась еще весной, однако в мае обороты сбавились, когда участникам группы стало ясно, что Трамп не заинтересован в принятии "более конфронтационной позиции по отношению к Москве".

https://1prime.ru/20250617/tramp-858573612.html

москва

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, сша, рф, дональд трамп, reuters