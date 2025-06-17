Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Трамп проводит совещание в Белом доме по конфликту Израиля и Ирана - 17.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250617/smi-858587479.html
СМИ: Трамп проводит совещание в Белом доме по конфликту Израиля и Ирана
СМИ: Трамп проводит совещание в Белом доме по конфликту Израиля и Ирана - 17.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: Трамп проводит совещание в Белом доме по конфликту Израиля и Ирана
Президент США Дональд Трамп во вторник проводит совещание с Советом нацбезопасности по конфликту между Израилем и Ираном в Ситуационной комнате Белого дома,... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T18:00+0300
2025-06-17T18:00+0300
политика
иран
вашингтон
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75753/52/757535248_0:56:600:394_1920x0_80_0_0_5bad37da0113efb50b813a63c940291e.jpg
ВАШИНГТОН, 17 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник проводит совещание с Советом нацбезопасности по конфликту между Израилем и Ираном в Ситуационной комнате Белого дома, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники. По информации издания, Трамп досрочно покинул саммит G7, чтобы сосредоточиться на данном кризисе. В беседе с журналистами на борту президентского самолета он заявил ранее, что добивается не "перемирия", а "реального завершения войны" и окончательного урегулирования иранского ядерного вопроса. Как утверждает издание, в Белом доме обсуждали возможность проведения прямых контактов с Ираном в ближайшие дни, однако сам Трамп дал понять, что решение на этот счет пока не принято.
https://1prime.ru/20250617/wsj-858580822.html
иран
вашингтон
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75753/52/757535248_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_8d55bd8a7ea7ef7bc91381f7d08b42f8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, вашингтон, сша, дональд трамп
Политика, ИРАН, ВАШИНГТОН, США, Дональд Трамп
18:00 17.06.2025
 
СМИ: Трамп проводит совещание в Белом доме по конфликту Израиля и Ирана

Axios: Трамп проводит совещание с Советом нацбезопасности по конфликту Израиля и Ирана

Белый дом
Белый дом
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 17 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник проводит совещание с Советом нацбезопасности по конфликту между Израилем и Ираном в Ситуационной комнате Белого дома, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.
По информации издания, Трамп досрочно покинул саммит G7, чтобы сосредоточиться на данном кризисе. В беседе с журналистами на борту президентского самолета он заявил ранее, что добивается не "перемирия", а "реального завершения войны" и окончательного урегулирования иранского ядерного вопроса.
Как утверждает издание, в Белом доме обсуждали возможность проведения прямых контактов с Ираном в ближайшие дни, однако сам Трамп дал понять, что решение на этот счет пока не принято.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
СМИ: Трамп из-за отъезда с саммита G7 пропустит встречу с Зеленским и Рютте
15:44
 
ПолитикаИРАНВАШИНГТОНСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала