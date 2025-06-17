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СМИ: Трамп проводит совещание в Белом доме по конфликту Израиля и Ирана
СМИ: Трамп проводит совещание в Белом доме по конфликту Израиля и Ирана - 17.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: Трамп проводит совещание в Белом доме по конфликту Израиля и Ирана
Президент США Дональд Трамп во вторник проводит совещание с Советом нацбезопасности по конфликту между Израилем и Ираном в Ситуационной комнате Белого дома,... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T18:00+0300
2025-06-17T18:00+0300
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ВАШИНГТОН, 17 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник проводит совещание с Советом нацбезопасности по конфликту между Израилем и Ираном в Ситуационной комнате Белого дома, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники. По информации издания, Трамп досрочно покинул саммит G7, чтобы сосредоточиться на данном кризисе. В беседе с журналистами на борту президентского самолета он заявил ранее, что добивается не "перемирия", а "реального завершения войны" и окончательного урегулирования иранского ядерного вопроса. Как утверждает издание, в Белом доме обсуждали возможность проведения прямых контактов с Ираном в ближайшие дни, однако сам Трамп дал понять, что решение на этот счет пока не принято.
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Политика, ИРАН, ВАШИНГТОН, США, Дональд Трамп
СМИ: Трамп проводит совещание в Белом доме по конфликту Израиля и Ирана
Axios: Трамп проводит совещание с Советом нацбезопасности по конфликту Израиля и Ирана
ВАШИНГТОН, 17 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник проводит совещание с Советом нацбезопасности по конфликту между Израилем и Ираном в Ситуационной комнате Белого дома, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.
По информации издания, Трамп досрочно покинул саммит G7, чтобы сосредоточиться на данном кризисе. В беседе с журналистами на борту президентского самолета он заявил ранее, что добивается не "перемирия", а "реального завершения войны" и окончательного урегулирования иранского ядерного вопроса.
Как утверждает издание, в Белом доме обсуждали возможность проведения прямых контактов с Ираном в ближайшие дни, однако сам Трамп дал понять, что решение на этот счет пока не принято.
СМИ: Трамп из-за отъезда с саммита G7 пропустит встречу с Зеленским и Рютте