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СМИ: Трамп проводит совещание в Белом доме по конфликту Израиля и Ирана

СМИ: Трамп проводит совещание в Белом доме по конфликту Израиля и Ирана - 17.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: Трамп проводит совещание в Белом доме по конфликту Израиля и Ирана

Президент США Дональд Трамп во вторник проводит совещание с Советом нацбезопасности по конфликту между Израилем и Ираном в Ситуационной комнате Белого дома,... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T18:00+0300

2025-06-17T18:00+0300

2025-06-17T18:00+0300

политика

иран

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ВАШИНГТОН, 17 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник проводит совещание с Советом нацбезопасности по конфликту между Израилем и Ираном в Ситуационной комнате Белого дома, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники. По информации издания, Трамп досрочно покинул саммит G7, чтобы сосредоточиться на данном кризисе. В беседе с журналистами на борту президентского самолета он заявил ранее, что добивается не "перемирия", а "реального завершения войны" и окончательного урегулирования иранского ядерного вопроса. Как утверждает издание, в Белом доме обсуждали возможность проведения прямых контактов с Ираном в ближайшие дни, однако сам Трамп дал понять, что решение на этот счет пока не принято.

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иран, вашингтон, сша, дональд трамп