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Путин в среду проведет в Петербурге совещание по экономическим вопросам - 17.06.2025, ПРАЙМ
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Путин в среду проведет в Петербурге совещание по экономическим вопросам
Путин в среду проведет в Петербурге совещание по экономическим вопросам - 17.06.2025, ПРАЙМ
Путин в среду проведет в Петербурге совещание по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин в среду проведет в Санкт-Петербурге совещание по экономическим вопросам, сообщила пресс-служба Кремля. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T18:44+0300
2025-06-17T18:55+0300
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москва
санкт-петербург
владимир путин
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду проведет в Санкт-Петербурге совещание по экономическим вопросам, сообщила пресс-служба Кремля. Как отметили в пресс-службе, президент 18-20 июня совершит поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума. "Восемнадцатого июня глава российского государства проведет совещание по экономическим вопросам, побеседует с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф, а также встретится с руководителями международных информационных агентств", - указано в сообщении Кремля. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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москва, санкт-петербург, владимир путин, дилма роуссефф
ПМЭФ-2025, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Владимир Путин, Дилма Роуссефф
18:44 17.06.2025 (обновлено: 18:55 17.06.2025)
 
Путин в среду проведет в Петербурге совещание по экономическим вопросам

Путин 18 июня проведет в Петербурге совещание по экономическим вопросам

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего государственного совета Союзного государства
Заседание Высшего государственного совета Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду проведет в Санкт-Петербурге совещание по экономическим вопросам, сообщила пресс-служба Кремля.
Как отметили в пресс-службе, президент 18-20 июня совершит поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума.
"Восемнадцатого июня глава российского государства проведет совещание по экономическим вопросам, побеседует с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф, а также встретится с руководителями международных информационных агентств", - указано в сообщении Кремля.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин выступает на международном форуме Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
Путин на ПМЭФ даст оценку текущей ситуации в экономике
17:10
 
ПМЭФ-2025МОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГВладимир ПутинДилма Роуссефф
 
 
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