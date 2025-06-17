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Путин в среду проведет в Петербурге совещание по экономическим вопросам
Путин в среду проведет в Петербурге совещание по экономическим вопросам - 17.06.2025, ПРАЙМ
Путин в среду проведет в Петербурге совещание по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин в среду проведет в Санкт-Петербурге совещание по экономическим вопросам, сообщила пресс-служба Кремля. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T18:44+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду проведет в Санкт-Петербурге совещание по экономическим вопросам, сообщила пресс-служба Кремля. Как отметили в пресс-службе, президент 18-20 июня совершит поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума. "Восемнадцатого июня глава российского государства проведет совещание по экономическим вопросам, побеседует с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф, а также встретится с руководителями международных информационных агентств", - указано в сообщении Кремля. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Владимир Путин, Дилма Роуссефф
Путин в среду проведет в Петербурге совещание по экономическим вопросам
Путин 18 июня проведет в Петербурге совещание по экономическим вопросам
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду проведет в Санкт-Петербурге совещание по экономическим вопросам, сообщила пресс-служба Кремля.
Как отметили в пресс-службе, президент 18-20 июня совершит поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума.
"Восемнадцатого июня глава российского государства проведет совещание по экономическим вопросам, побеседует с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф, а также встретится с руководителями международных информационных агентств", - указано в сообщении Кремля.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Путин на ПМЭФ даст оценку текущей ситуации в экономике