https://1prime.ru/20250617/spiski-858547889.html
Россиянам рассказали, существуют ли у банков “черные списки” клиентов
Россиянам рассказали, существуют ли у банков “черные списки” клиентов - 17.06.2025, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, существуют ли у банков “черные списки” клиентов
В каких случаях банк может внести вас в черный список" клиентов и действительно ли такие ли списки есть у профессиональных кредиторов, рассказал агентству... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T03:03+0300
2025-06-17T03:03+0300
2025-06-17T03:03+0300
финансы
банки
эльман мехтиев
бки
росфинмониторинг
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. В каких случаях банк может внести вас в черный список" клиентов и действительно ли такие ли списки есть у профессиональных кредиторов, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.Многие считают, что это внутренние базы данных неблагонадежных клиентов. Однако так всего лишь называют списки и реестры, которые финансовые институты ведут для соблюдения интересов акционеров, выполнения требований законодателей и регуляторов и недопущения мер ответственности со стороны надзорных органов, объясняет эксперт."Некоторые такие "реестры" являются даже "межбанковскими" (например, БКИ) – но каждый кредитор сам решает, насколько для него является стоп-фактором информация, хранящаяся в БКИ, если только она не помогает соблюдать требования регулятора всего рынка", - говорит Мехтиев.Например, многие были бы рады кредитовать заемщиков с хорошим уровнем кредитного рейтинга, но не могут, если у этих заемщиков очень высокий уровень долговой нагрузки, и кредитор "не влезает" в макропруденциальные лимиты.В любом случае, все ограничения которым следует кредитор или накладываются им самим исходя из готовности акционеров к убыткам (т.н. "риск-аппетит"), или накладываются требованиями законодательства или регуляторов, формируемые банками, ЦБ, Росфинмониторингом.Финансовые институты при принятии решений исходят из данных, доступных им. Чаще всего кандидатами на отказы" являются заемщики, у которых есть просроченная задолженность по финансовым обязательствам (кредиты, займы, коммунальные платежи или значительные платежи за связь) или они указаны в базе данных исполнительных производств.В последнее время все чаще в такие "списки", проверка по которым обязательна для всех фининститутов, попадают участники мошеннических схем. Критериями могут быть, например, переводы на счета, связанные с обналичиванием или получением средств от мошенников. Не избежать блокировки и тем, чьи операции вызывают подозрения в отмывании доходов или финансировании терроризма.Также на свое усмотрение финансовые институты могут вести свой внутренний учет "конфликтных" клиентов и сокращать их обслуживание, например, некоторое время назад было популярным оскорблять сотрудников отдела взыскания, но банки стали помогать своим сотрудникам подавать в суд на таких клиентов и практика понемногу начала исчезать.Чтобы не попасть в такие списки, необходимо своевременно исполнять свои обязательства и погашать долги, вовремя оплачивать налоги. Следует регулярно проверять свою кредитную историю. Бесплатно это можно сделать дважды в год в каждом БКИ.“Избегайте подозрительных переводов (например, "не работает терминал, переведите на телефон"). Будьте готовы пояснить банку смысл платежей и представить документы в их оправдание”, - советует он.При ошибочном попадании в базу ФинЦЕРТ Банка России необходимо подать заявление в банк или через сайт ЦБ с документами."При проблемах с качеством кредитной истории и уровнем долговой нагрузки закройте неиспользуемые кредитные карты, погасите самые "дорогие" долги и через некоторое время проверьте обновление данных в БКИ", - заключил Мехтиев.
https://1prime.ru/20250616/bank-858421989.html
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финансы, банки, эльман мехтиев, бки, росфинмониторинг, банк россии
Финансы, Банки, Эльман Мехтиев, БКИ, Росфинмониторинг, Банк России
Россиянам рассказали, существуют ли у банков “черные списки” клиентов
Эксперт Мехтиев объяснил, как банки ведут "черные списки" клиентов
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. В каких случаях банк может внести вас в черный список" клиентов и действительно ли такие ли списки есть у профессиональных кредиторов, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
Многие считают, что это внутренние базы данных неблагонадежных клиентов. Однако так всего лишь называют списки и реестры, которые финансовые институты ведут для соблюдения интересов акционеров, выполнения требований законодателей и регуляторов и недопущения мер ответственности со стороны надзорных органов, объясняет эксперт.
"Некоторые такие "реестры" являются даже "межбанковскими" (например, БКИ) – но каждый кредитор сам решает, насколько для него является стоп-фактором информация, хранящаяся в БКИ, если только она не помогает соблюдать требования регулятора всего рынка", - говорит Мехтиев.
Например, многие были бы рады кредитовать заемщиков с хорошим уровнем кредитного рейтинга, но не могут, если у этих заемщиков очень высокий уровень долговой нагрузки, и кредитор "не влезает" в макропруденциальные лимиты.
В любом случае, все ограничения которым следует кредитор или накладываются им самим исходя из готовности акционеров к убыткам (т.н. "риск-аппетит"), или накладываются требованиями законодательства или регуляторов, формируемые банками, ЦБ, Росфинмониторингом.
Раскрыто, когда банк может списать деньги без согласия клиента
Финансовые институты при принятии решений исходят из данных, доступных им. Чаще всего кандидатами на отказы" являются заемщики, у которых есть просроченная задолженность по финансовым обязательствам (кредиты, займы, коммунальные платежи или значительные платежи за связь) или они указаны в базе данных исполнительных производств.
В последнее время все чаще в такие "списки", проверка по которым обязательна для всех фининститутов, попадают участники мошеннических схем. Критериями могут быть, например, переводы на счета, связанные с обналичиванием или получением средств от мошенников. Не избежать блокировки и тем, чьи операции вызывают подозрения в отмывании доходов или финансировании терроризма.
Также на свое усмотрение финансовые институты могут вести свой внутренний учет "конфликтных" клиентов и сокращать их обслуживание, например, некоторое время назад было популярным оскорблять сотрудников отдела взыскания, но банки стали помогать своим сотрудникам подавать в суд на таких клиентов и практика понемногу начала исчезать.
Чтобы не попасть в такие списки, необходимо своевременно исполнять свои обязательства и погашать долги, вовремя оплачивать налоги. Следует регулярно проверять свою кредитную историю. Бесплатно это можно сделать дважды в год в каждом БКИ.
“Избегайте подозрительных переводов (например, "не работает терминал, переведите на телефон"). Будьте готовы пояснить банку смысл платежей и представить документы в их оправдание”, - советует он.
При ошибочном попадании в базу ФинЦЕРТ Банка России необходимо подать заявление в банк или через сайт ЦБ с документами.
"При проблемах с качеством кредитной истории и уровнем долговой нагрузки закройте неиспользуемые кредитные карты, погасите самые "дорогие" долги и через некоторое время проверьте обновление данных в БКИ", - заключил Мехтиев.