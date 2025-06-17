Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам рассказали, существуют ли у банков “черные списки” клиентов - 17.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250617/spiski-858547889.html
Россиянам рассказали, существуют ли у банков “черные списки” клиентов
Россиянам рассказали, существуют ли у банков “черные списки” клиентов - 17.06.2025, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, существуют ли у банков “черные списки” клиентов
В каких случаях банк может внести вас в черный список" клиентов и действительно ли такие ли списки есть у профессиональных кредиторов, рассказал агентству... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T03:03+0300
2025-06-17T03:03+0300
финансы
банки
эльман мехтиев
бки
росфинмониторинг
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/76765/74/767657420_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_b2140b6ac64d1c1ddc0dd7bbe4dcc054.jpg
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. В каких случаях банк может внести вас в черный список" клиентов и действительно ли такие ли списки есть у профессиональных кредиторов, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.Многие считают, что это внутренние базы данных неблагонадежных клиентов. Однако так всего лишь называют списки и реестры, которые финансовые институты ведут для соблюдения интересов акционеров, выполнения требований законодателей и регуляторов и недопущения мер ответственности со стороны надзорных органов, объясняет эксперт."Некоторые такие "реестры" являются даже "межбанковскими" (например, БКИ) – но каждый кредитор сам решает, насколько для него является стоп-фактором информация, хранящаяся в БКИ, если только она не помогает соблюдать требования регулятора всего рынка", - говорит Мехтиев.Например, многие были бы рады кредитовать заемщиков с хорошим уровнем кредитного рейтинга, но не могут, если у этих заемщиков очень высокий уровень долговой нагрузки, и кредитор "не влезает" в макропруденциальные лимиты.В любом случае, все ограничения которым следует кредитор или накладываются им самим исходя из готовности акционеров к убыткам (т.н. "риск-аппетит"), или накладываются требованиями законодательства или регуляторов, формируемые банками, ЦБ, Росфинмониторингом.Финансовые институты при принятии решений исходят из данных, доступных им. Чаще всего кандидатами на отказы" являются заемщики, у которых есть просроченная задолженность по финансовым обязательствам (кредиты, займы, коммунальные платежи или значительные платежи за связь) или они указаны в базе данных исполнительных производств.В последнее время все чаще в такие "списки", проверка по которым обязательна для всех фининститутов, попадают участники мошеннических схем. Критериями могут быть, например, переводы на счета, связанные с обналичиванием или получением средств от мошенников. Не избежать блокировки и тем, чьи операции вызывают подозрения в отмывании доходов или финансировании терроризма.Также на свое усмотрение финансовые институты могут вести свой внутренний учет "конфликтных" клиентов и сокращать их обслуживание, например, некоторое время назад было популярным оскорблять сотрудников отдела взыскания, но банки стали помогать своим сотрудникам подавать в суд на таких клиентов и практика понемногу начала исчезать.Чтобы не попасть в такие списки, необходимо своевременно исполнять свои обязательства и погашать долги, вовремя оплачивать налоги. Следует регулярно проверять свою кредитную историю. Бесплатно это можно сделать дважды в год в каждом БКИ.“Избегайте подозрительных переводов (например, "не работает терминал, переведите на телефон"). Будьте готовы пояснить банку смысл платежей и представить документы в их оправдание”, - советует он.При ошибочном попадании в базу ФинЦЕРТ Банка России необходимо подать заявление в банк или через сайт ЦБ с документами."При проблемах с качеством кредитной истории и уровнем долговой нагрузки закройте неиспользуемые кредитные карты, погасите самые "дорогие" долги и через некоторое время проверьте обновление данных в БКИ", - заключил Мехтиев.
https://1prime.ru/20250616/bank-858421989.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76765/74/767657420_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_9e9cb92821eb8cd0e711fc7c08df955f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, эльман мехтиев, бки, росфинмониторинг, банк россии
Финансы, Банки, Эльман Мехтиев, БКИ, Росфинмониторинг, Банк России
03:03 17.06.2025
 
Россиянам рассказали, существуют ли у банков “черные списки” клиентов

Эксперт Мехтиев объяснил, как банки ведут "черные списки" клиентов

© fotolia.com / WranglerФинансы
Финансы - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© fotolia.com / Wrangler
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. В каких случаях банк может внести вас в черный список" клиентов и действительно ли такие ли списки есть у профессиональных кредиторов, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
Многие считают, что это внутренние базы данных неблагонадежных клиентов. Однако так всего лишь называют списки и реестры, которые финансовые институты ведут для соблюдения интересов акционеров, выполнения требований законодателей и регуляторов и недопущения мер ответственности со стороны надзорных органов, объясняет эксперт.
"Некоторые такие "реестры" являются даже "межбанковскими" (например, БКИ) – но каждый кредитор сам решает, насколько для него является стоп-фактором информация, хранящаяся в БКИ, если только она не помогает соблюдать требования регулятора всего рынка", - говорит Мехтиев.
Например, многие были бы рады кредитовать заемщиков с хорошим уровнем кредитного рейтинга, но не могут, если у этих заемщиков очень высокий уровень долговой нагрузки, и кредитор "не влезает" в макропруденциальные лимиты.
В любом случае, все ограничения которым следует кредитор или накладываются им самим исходя из готовности акционеров к убыткам (т.н. "риск-аппетит"), или накладываются требованиями законодательства или регуляторов, формируемые банками, ЦБ, Росфинмониторингом.
Бизнес, финансы, счет
Раскрыто, когда банк может списать деньги без согласия клиента
Вчера, 03:03
Финансовые институты при принятии решений исходят из данных, доступных им. Чаще всего кандидатами на отказы" являются заемщики, у которых есть просроченная задолженность по финансовым обязательствам (кредиты, займы, коммунальные платежи или значительные платежи за связь) или они указаны в базе данных исполнительных производств.
В последнее время все чаще в такие "списки", проверка по которым обязательна для всех фининститутов, попадают участники мошеннических схем. Критериями могут быть, например, переводы на счета, связанные с обналичиванием или получением средств от мошенников. Не избежать блокировки и тем, чьи операции вызывают подозрения в отмывании доходов или финансировании терроризма.
Также на свое усмотрение финансовые институты могут вести свой внутренний учет "конфликтных" клиентов и сокращать их обслуживание, например, некоторое время назад было популярным оскорблять сотрудников отдела взыскания, но банки стали помогать своим сотрудникам подавать в суд на таких клиентов и практика понемногу начала исчезать.
Чтобы не попасть в такие списки, необходимо своевременно исполнять свои обязательства и погашать долги, вовремя оплачивать налоги. Следует регулярно проверять свою кредитную историю. Бесплатно это можно сделать дважды в год в каждом БКИ.
“Избегайте подозрительных переводов (например, "не работает терминал, переведите на телефон"). Будьте готовы пояснить банку смысл платежей и представить документы в их оправдание”, - советует он.
При ошибочном попадании в базу ФинЦЕРТ Банка России необходимо подать заявление в банк или через сайт ЦБ с документами.
"При проблемах с качеством кредитной истории и уровнем долговой нагрузки закройте неиспользуемые кредитные карты, погасите самые "дорогие" долги и через некоторое время проверьте обновление данных в БКИ", - заключил Мехтиев.
 
ФинансыБанкиЭльман МехтиевБКИРосфинмониторингБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала