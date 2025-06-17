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Россиянам рассказали, существуют ли у банков “черные списки” клиентов

Россиянам рассказали, существуют ли у банков “черные списки” клиентов - 17.06.2025, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, существуют ли у банков “черные списки” клиентов

В каких случаях банк может внести вас в черный список" клиентов и действительно ли такие ли списки есть у профессиональных кредиторов, рассказал агентству... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T03:03+0300

2025-06-17T03:03+0300

2025-06-17T03:03+0300

финансы

банки

эльман мехтиев

бки

росфинмониторинг

банк россии

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. В каких случаях банк может внести вас в черный список" клиентов и действительно ли такие ли списки есть у профессиональных кредиторов, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.Многие считают, что это внутренние базы данных неблагонадежных клиентов. Однако так всего лишь называют списки и реестры, которые финансовые институты ведут для соблюдения интересов акционеров, выполнения требований законодателей и регуляторов и недопущения мер ответственности со стороны надзорных органов, объясняет эксперт."Некоторые такие "реестры" являются даже "межбанковскими" (например, БКИ) – но каждый кредитор сам решает, насколько для него является стоп-фактором информация, хранящаяся в БКИ, если только она не помогает соблюдать требования регулятора всего рынка", - говорит Мехтиев.Например, многие были бы рады кредитовать заемщиков с хорошим уровнем кредитного рейтинга, но не могут, если у этих заемщиков очень высокий уровень долговой нагрузки, и кредитор "не влезает" в макропруденциальные лимиты.В любом случае, все ограничения которым следует кредитор или накладываются им самим исходя из готовности акционеров к убыткам (т.н. "риск-аппетит"), или накладываются требованиями законодательства или регуляторов, формируемые банками, ЦБ, Росфинмониторингом.Финансовые институты при принятии решений исходят из данных, доступных им. Чаще всего кандидатами на отказы" являются заемщики, у которых есть просроченная задолженность по финансовым обязательствам (кредиты, займы, коммунальные платежи или значительные платежи за связь) или они указаны в базе данных исполнительных производств.В последнее время все чаще в такие "списки", проверка по которым обязательна для всех фининститутов, попадают участники мошеннических схем. Критериями могут быть, например, переводы на счета, связанные с обналичиванием или получением средств от мошенников. Не избежать блокировки и тем, чьи операции вызывают подозрения в отмывании доходов или финансировании терроризма.Также на свое усмотрение финансовые институты могут вести свой внутренний учет "конфликтных" клиентов и сокращать их обслуживание, например, некоторое время назад было популярным оскорблять сотрудников отдела взыскания, но банки стали помогать своим сотрудникам подавать в суд на таких клиентов и практика понемногу начала исчезать.Чтобы не попасть в такие списки, необходимо своевременно исполнять свои обязательства и погашать долги, вовремя оплачивать налоги. Следует регулярно проверять свою кредитную историю. Бесплатно это можно сделать дважды в год в каждом БКИ.“Избегайте подозрительных переводов (например, "не работает терминал, переведите на телефон"). Будьте готовы пояснить банку смысл платежей и представить документы в их оправдание”, - советует он.При ошибочном попадании в базу ФинЦЕРТ Банка России необходимо подать заявление в банк или через сайт ЦБ с документами."При проблемах с качеством кредитной истории и уровнем долговой нагрузки закройте неиспользуемые кредитные карты, погасите самые "дорогие" долги и через некоторое время проверьте обновление данных в БКИ", - заключил Мехтиев.

https://1prime.ru/20250616/bank-858421989.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, эльман мехтиев, бки, росфинмониторинг, банк россии