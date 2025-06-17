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"Газпром" сможет потребовать от Словакии 16 млрд евро в случае решения ЕК

"Газпром" сможет потребовать от Словакии 16 млрд евро в случае решения ЕК - 17.06.2025, ПРАЙМ

"Газпром" сможет потребовать от Словакии 16 млрд евро в случае решения ЕК

"Газпром" может потребовать от Словакии 16 миллиардов евро по контракту на поставки газа, если Европейская комиссия запретит импорт этого топлива из России,... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T21:41+0300

2025-06-17T21:41+0300

2025-06-17T21:52+0300

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БРАТИСЛАВА, 17 июн - ПРАЙМ. "Газпром" может потребовать от Словакии 16 миллиардов евро по контракту на поставки газа, если Европейская комиссия запретит импорт этого топлива из России, заявил словацкий энергооператор SPP. Ранее во вторник еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен представил предложения Еврокомиссии по полному отказу к концу 2027 года от топлива из России, включая природный газ и СПГ. Ожидается, что новые контракты на поставку запретят заключать уже с конца 2025 года. "Согласно принципу "бери или плати", SPP, точнее Словакии, грозит в случае прекращения импорта российского топлива с 1 января 2028 года, что "Газпром" будет требовать оплаты всего невыбранного объема газа, что при нынешних ценах на газ составляет около 16 миллиардов евро", - говорится в сообщении словацкого оператора. В SPP заявили, что не согласны с планом ЕК прекратить импорт российского энергосырья, отметив, что это решение негативно отразится на конкурентоспособности предпринимательского сектора Европейского союза, приведет к росту цен на газ и увеличению транзитных сборов. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что у республики действует соглашение с российским "Газпромом" и стране грозят штрафные санкции, если она откажется от этого газа. Он утверждал, что российская сторона может предъявить Словакии иск на 20 миллиардов евро, если с 1 января 2028 года будет введен запрет на импорт российского энергосырья в ЕС. В июне Фицо заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на ценах энергосырья и европейской конкурентоспособности. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

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газ, словакия, рф, запад, роберт фицо, ес, газпром, ек