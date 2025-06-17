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Протестующие угрожают сорвать свадьбу миллиардера Безоса в Венеции

Протестующие угрожают сорвать свадьбу миллиардера Безоса в Венеции - 17.06.2025, ПРАЙМ

Протестующие угрожают сорвать свадьбу миллиардера Безоса в Венеции

Активисты из Венеции, выступающие против свадьбы основателя онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса, угрожают сорвать мероприятие, бракосочетание уже перенесено... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T23:51+0300

2025-06-17T23:51+0300

2025-06-17T23:51+0300

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РИМ, 17 июн – ПРАЙМ. Активисты из Венеции, выступающие против свадьбы основателя онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса, угрожают сорвать мероприятие, бракосочетание уже перенесено на несколько дней "по логистическим причинам", пишет газета Fatto Quotidiano. Группа активистов, объединившиеся в комитет "Нет места для Безоса" (No Space for Bezos), организовали несколько протестных акций против превращения Венеции в декорацию для масштабной вечеринки. На прошлой неделе они разместили растяжку c перечеркнутой крестом фамилией миллиардера на колокольне церкви Сан-Джорджо. Затем более 200 человек собрались на мирную демонстрацию на одной из площадей города. Как пишет Fatto, протестный комитет заявляет, что не выступает против самой свадьбы, а "против высокомерия этого "технофеодального лорда", который ведет себя как дома". Торжества, изначально запланированные на 24-26 июня, были отложены на несколько дней (скорее всего, они пройдут с 26 по 28 июня), официально по "логистическим" причинам, пишет газета, отмечая накаленную атмосферу в городе. Лидеры протестного движения обещают провести демонстрацию 28 июня, чтобы заблокировать каналы, ведущие к одному из мест проведения бракосочетания. Если понадобится, они обещают перекрыть водные артерии своими телами.

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общество , рим, джефф безос, amazon