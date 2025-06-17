https://1prime.ru/20250617/sryv-858594004.html
Протестующие угрожают сорвать свадьбу миллиардера Безоса в Венеции
Протестующие угрожают сорвать свадьбу миллиардера Безоса в Венеции - 17.06.2025, ПРАЙМ
Протестующие угрожают сорвать свадьбу миллиардера Безоса в Венеции
Активисты из Венеции, выступающие против свадьбы основателя онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса, угрожают сорвать мероприятие, бракосочетание уже перенесено... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T23:51+0300
2025-06-17T23:51+0300
2025-06-17T23:51+0300
общество
рим
джефф безос
amazon
https://cdnn.1prime.ru/img/76339/03/763390325_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_cec6c3bbb997c04017f2f18becfc93ec.jpg
РИМ, 17 июн – ПРАЙМ. Активисты из Венеции, выступающие против свадьбы основателя онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса, угрожают сорвать мероприятие, бракосочетание уже перенесено на несколько дней "по логистическим причинам", пишет газета Fatto Quotidiano. Группа активистов, объединившиеся в комитет "Нет места для Безоса" (No Space for Bezos), организовали несколько протестных акций против превращения Венеции в декорацию для масштабной вечеринки. На прошлой неделе они разместили растяжку c перечеркнутой крестом фамилией миллиардера на колокольне церкви Сан-Джорджо. Затем более 200 человек собрались на мирную демонстрацию на одной из площадей города. Как пишет Fatto, протестный комитет заявляет, что не выступает против самой свадьбы, а "против высокомерия этого "технофеодального лорда", который ведет себя как дома". Торжества, изначально запланированные на 24-26 июня, были отложены на несколько дней (скорее всего, они пройдут с 26 по 28 июня), официально по "логистическим" причинам, пишет газета, отмечая накаленную атмосферу в городе. Лидеры протестного движения обещают провести демонстрацию 28 июня, чтобы заблокировать каналы, ведущие к одному из мест проведения бракосочетания. Если понадобится, они обещают перекрыть водные артерии своими телами.
https://1prime.ru/20250311/milliardery-855681064.html
рим
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76339/03/763390325_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_f717b2d2d037cbeab7194066c490db38.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рим, джефф безос, amazon
Общество , Рим, Джефф Безос, Amazon
Протестующие угрожают сорвать свадьбу миллиардера Безоса в Венеции
Активисты в Венеции угрожают сорвать свадьбу основателя Amazon Безоса
РИМ, 17 июн – ПРАЙМ. Активисты из Венеции, выступающие против свадьбы основателя онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса, угрожают сорвать мероприятие, бракосочетание уже перенесено на несколько дней "по логистическим причинам", пишет газета Fatto Quotidiano.
Группа активистов, объединившиеся в комитет "Нет места для Безоса" (No Space for Bezos), организовали несколько протестных акций против превращения Венеции в декорацию для масштабной вечеринки. На прошлой неделе они разместили растяжку c перечеркнутой крестом фамилией миллиардера на колокольне церкви Сан-Джорджо. Затем более 200 человек собрались на мирную демонстрацию на одной из площадей города.
Как пишет Fatto, протестный комитет заявляет, что не выступает против самой свадьбы, а "против высокомерия этого "технофеодального лорда", который ведет себя как дома".
Торжества, изначально запланированные на 24-26 июня, были отложены на несколько дней (скорее всего, они пройдут с 26 по 28 июня), официально по "логистическим" причинам, пишет газета, отмечая накаленную атмосферу в городе.
Лидеры протестного движения обещают провести демонстрацию 28 июня, чтобы заблокировать каналы, ведущие к одному из мест проведения бракосочетания. Если понадобится, они обещают перекрыть водные артерии своими телами.
Bloomberg: пять поддержавших Трампа миллиардеров потеряли $209 млрд