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В США утвердят квоту на импорт иностранной стали и алюминия
В США утвердят квоту на импорт иностранной стали и алюминия - 17.06.2025, ПРАЙМ
В США утвердят квоту на импорт иностранной стали и алюминия
Министру торговли США Говарду Латнику предстоит утвердить квоту на импорт в страну иностранной стали и алюминия без уплаты ввозной пошлины в размере 25%,... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T01:26+0300
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ВАШИНГТОН, 17 июн - ПРАЙМ. Министру торговли США Говарду Латнику предстоит утвердить квоту на импорт в страну иностранной стали и алюминия без уплаты ввозной пошлины в размере 25%, заявили в Белом доме.
"В отношении стали и алюминия министр Латник определит квоту на продукцию, которая может ввозиться в Соединенные Штаты без уплаты 25%-ных пошлин", - говорится в сообщении американской администрации.
Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран.
При этом уже через неделю повышение пошлин было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры с рядом стран, в частности, с Китаем, для которого были введены самые большие пошлины. На этой неделе Трамп заявил по итогам очередного раунда переговоров, что торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран.
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мировая экономика, бизнес, сша, китай, мексика, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, Бизнес, США, КИТАЙ, МЕКСИКА, Дональд Трамп
В США утвердят квоту на импорт иностранной стали и алюминия
Глава Минторга США Латник утвердит квоту на импорт иностранной стали и алюминия
ВАШИНГТОН, 17 июн - ПРАЙМ. Министру торговли США Говарду Латнику предстоит утвердить квоту на импорт в страну иностранной стали и алюминия без уплаты ввозной пошлины в размере 25%, заявили в Белом доме.
"В отношении стали и алюминия министр Латник определит квоту на продукцию, которая может ввозиться в Соединенные Штаты без уплаты 25%-ных пошлин", - говорится в сообщении американской администрации.
Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран.
При этом уже через неделю повышение пошлин было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры с рядом стран, в частности, с Китаем, для которого были введены самые большие пошлины. На этой неделе Трамп заявил по итогам очередного раунда переговоров, что торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран.