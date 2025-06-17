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Объем розничных продаж в США в мае сократился на 0,9% - 17.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Объем розничных продаж в США в мае сократился на 0,9%
Объем розничных продаж в США в мае сократился на 0,9% - 17.06.2025, ПРАЙМ
Объем розничных продаж в США в мае сократился на 0,9%
Объем розничных продаж в США в мае сократился на 0,9% к предшествовавшему месяцу, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T15:35+0300
2025-06-17T15:38+0300
экономика
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в мае сократился на 0,9% к предшествовавшему месяцу, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали снижения показателя на 0,7%.В апреле розничные продажи уменьшились на 0,1% к марту, ранее сообщалось о росте на 0,1%.Объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в мае снизился на 0,3% в месячном выражении, в апреле показатель не изменился к марту.Розничные продажи - один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике.Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.
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бизнес, мировая экономика, сша
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, США
15:35 17.06.2025 (обновлено: 15:38 17.06.2025)
 
Объем розничных продаж в США в мае сократился на 0,9%

Минторг США: розничные продажи в мае сократились на 0,9%

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в мае сократился на 0,9% к предшествовавшему месяцу, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали снижения показателя на 0,7%.
В апреле розничные продажи уменьшились на 0,1% к марту, ранее сообщалось о росте на 0,1%.
Объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в мае снизился на 0,3% в месячном выражении, в апреле показатель не изменился к марту.
Розничные продажи - один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике.
Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.
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ЭкономикаБизнесМировая экономикаСША
 
 
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