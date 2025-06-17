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Минтранс рассказал о летной годности воздушных судов в России - 17.06.2025, ПРАЙМ
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Минтранс рассказал о летной годности воздушных судов в России
Минтранс рассказал о летной годности воздушных судов в России - 17.06.2025, ПРАЙМ
Минтранс рассказал о летной годности воздушных судов в России
Летная годность воздушных судов в России обеспечивается в полном объеме и в соответствии с международными стандартами, сообщил министр транспорта РФ Роман... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T10:31+0300
2025-06-17T10:31+0300
экономика
бизнес
россия
рф
роман старовойт
кпрф
госдума
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Летная годность воздушных судов в России обеспечивается в полном объеме и в соответствии с международными стандартами, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на заседании фракции КПРФ в Госдуме. "Сегодня обеспечивается в полном соответствии летная годность воздушных судов, которые используются в нашей стране в соответствии с международными стандартами", - сказал Старовойт. Он добавил, что "у наших врагов стояла задача практически полностью остановить воздушное сообщение в нашей стране. И прекращение поставки иностранных судов, и ограничение поставки запасных частей. Именно такие инструменты наши враги пытались применять". Пассажиропоток российских авиакомпаний в прошлом году вырос почти на 6%, до 111,7 миллиона человек, сообщал ранее Минтранс.
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бизнес, россия, рф, роман старовойт, кпрф, госдума
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Роман Старовойт, КПРФ, Госдума
10:31 17.06.2025
 
Минтранс рассказал о летной годности воздушных судов в России

Старовойт: летная годность воздушных судов в России обеспечивается в полном объеме

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Летная годность воздушных судов в России обеспечивается в полном объеме и в соответствии с международными стандартами, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на заседании фракции КПРФ в Госдуме.
"Сегодня обеспечивается в полном соответствии летная годность воздушных судов, которые используются в нашей стране в соответствии с международными стандартами", - сказал Старовойт.
Он добавил, что "у наших врагов стояла задача практически полностью остановить воздушное сообщение в нашей стране. И прекращение поставки иностранных судов, и ограничение поставки запасных частей. Именно такие инструменты наши враги пытались применять".
Пассажиропоток российских авиакомпаний в прошлом году вырос почти на 6%, до 111,7 миллиона человек, сообщал ранее Минтранс.
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