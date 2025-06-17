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Порядка 60% внешней торговли России приходится на морские перевозки

Порядка 60% внешней торговли России приходится на морские перевозки - 17.06.2025, ПРАЙМ

Порядка 60% внешней торговли России приходится на морские перевозки

Порядка 60% внешней торговли России сегодня приходится на морские перевозки, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на заседании фракции КПРФ в Госдуме. | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T10:38+0300

2025-06-17T10:38+0300

2025-06-17T10:38+0300

экономика

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Порядка 60% внешней торговли России сегодня приходится на морские перевозки, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на заседании фракции КПРФ в Госдуме. "Сегодня 60% внешней нашей торговли осуществляется морскими перевозками. Поэтому море для нас, так же как и железная дорога - это основа развития транспорта", - сказал министр. По итогам 2024 года перевалка грузов в морских портах России снизилась на 2,5% и составила 862 миллиона тонн. В конце декабря прошлого года в обзоре Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) отмечалось, что после небольшого снижения в 2025 году ожидается восстановление грузооборота морских портов страны до прежних объемов. Грузооборот морских портов России по итогам 2023 года составлял 883,8 миллиона тонн.

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бизнес, россия, рф, роман старовойт, кпрф, госдума