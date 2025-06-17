https://1prime.ru/20250617/starovoyt-858565731.html
Порядка 60% внешней торговли России приходится на морские перевозки
Порядка 60% внешней торговли России приходится на морские перевозки - 17.06.2025, ПРАЙМ
Порядка 60% внешней торговли России приходится на морские перевозки
Порядка 60% внешней торговли России сегодня приходится на морские перевозки, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на заседании фракции КПРФ в Госдуме. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T10:38+0300
2025-06-17T10:38+0300
2025-06-17T10:38+0300
экономика
бизнес
россия
рф
роман старовойт
кпрф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/03/841420349_0:114:2400:1464_1920x0_80_0_0_5040dfe49e218e963d1aa0e383eb4f11.jpg
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Порядка 60% внешней торговли России сегодня приходится на морские перевозки, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на заседании фракции КПРФ в Госдуме. "Сегодня 60% внешней нашей торговли осуществляется морскими перевозками. Поэтому море для нас, так же как и железная дорога - это основа развития транспорта", - сказал министр. По итогам 2024 года перевалка грузов в морских портах России снизилась на 2,5% и составила 862 миллиона тонн. В конце декабря прошлого года в обзоре Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) отмечалось, что после небольшого снижения в 2025 году ожидается восстановление грузооборота морских портов страны до прежних объемов. Грузооборот морских портов России по итогам 2023 года составлял 883,8 миллиона тонн.
https://1prime.ru/20250616/port-858534014.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/03/841420349_264:0:2400:1602_1920x0_80_0_0_e45c51e7911160dd476eca9ab3341dd0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, роман старовойт, кпрф, госдума
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Роман Старовойт, КПРФ, Госдума
Порядка 60% внешней торговли России приходится на морские перевозки
Старовойт: около 60% внешней торговли России приходится на морские перевозки
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Порядка 60% внешней торговли России сегодня приходится на морские перевозки, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на заседании фракции КПРФ в Госдуме.
"Сегодня 60% внешней нашей торговли осуществляется морскими перевозками. Поэтому море для нас, так же как и железная дорога - это основа развития транспорта", - сказал министр.
По итогам 2024 года перевалка грузов в морских портах России снизилась на 2,5% и составила 862 миллиона тонн. В конце декабря прошлого года в обзоре Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) отмечалось, что после небольшого снижения в 2025 году ожидается восстановление грузооборота морских портов страны до прежних объемов. Грузооборот морских портов России по итогам 2023 года составлял 883,8 миллиона тонн.
Торговый порт Камчатки перешел в собственность государства