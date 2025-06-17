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Порядка 60% внешней торговли России приходится на морские перевозки - 17.06.2025, ПРАЙМ
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Порядка 60% внешней торговли России приходится на морские перевозки
Порядка 60% внешней торговли России приходится на морские перевозки - 17.06.2025, ПРАЙМ
Порядка 60% внешней торговли России приходится на морские перевозки
Порядка 60% внешней торговли России сегодня приходится на морские перевозки, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на заседании фракции КПРФ в Госдуме. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T10:38+0300
2025-06-17T10:38+0300
экономика
бизнес
россия
рф
роман старовойт
кпрф
госдума
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Порядка 60% внешней торговли России сегодня приходится на морские перевозки, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на заседании фракции КПРФ в Госдуме. "Сегодня 60% внешней нашей торговли осуществляется морскими перевозками. Поэтому море для нас, так же как и железная дорога - это основа развития транспорта", - сказал министр. По итогам 2024 года перевалка грузов в морских портах России снизилась на 2,5% и составила 862 миллиона тонн. В конце декабря прошлого года в обзоре Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) отмечалось, что после небольшого снижения в 2025 году ожидается восстановление грузооборота морских портов страны до прежних объемов. Грузооборот морских портов России по итогам 2023 года составлял 883,8 миллиона тонн.
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бизнес, россия, рф, роман старовойт, кпрф, госдума
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Роман Старовойт, КПРФ, Госдума
10:38 17.06.2025
 
Порядка 60% внешней торговли России приходится на морские перевозки

Старовойт: около 60% внешней торговли России приходится на морские перевозки

© Unsplash/Maksym KaharlytskyiМорские перевозки
Морские перевозки
© Unsplash/Maksym Kaharlytskyi
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Порядка 60% внешней торговли России сегодня приходится на морские перевозки, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на заседании фракции КПРФ в Госдуме.
"Сегодня 60% внешней нашей торговли осуществляется морскими перевозками. Поэтому море для нас, так же как и железная дорога - это основа развития транспорта", - сказал министр.
По итогам 2024 года перевалка грузов в морских портах России снизилась на 2,5% и составила 862 миллиона тонн. В конце декабря прошлого года в обзоре Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) отмечалось, что после небольшого снижения в 2025 году ожидается восстановление грузооборота морских портов страны до прежних объемов. Грузооборот морских портов России по итогам 2023 года составлял 883,8 миллиона тонн.
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ЭкономикаБизнесРОССИЯРФРоман СтаровойтКПРФГосдума
 
 
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