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Старовойт спрогнозировал рост числа беспилотных авто на дорогах России

Старовойт спрогнозировал рост числа беспилотных авто на дорогах России - 17.06.2025, ПРАЙМ

Старовойт спрогнозировал рост числа беспилотных авто на дорогах России

Количество беспилотных автомобилей на дорогах России к 2030 году составит 1700 единиц, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на заседании фракции КПРФ в | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T11:11+0300

2025-06-17T11:11+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Количество беспилотных автомобилей на дорогах России к 2030 году составит 1700 единиц, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на заседании фракции КПРФ в Госдуме. "У нас с вами уже по трассе М-11, по ЦКАДу, по М-12 ходят беспилотные автомобили, их более 80 на сегодняшний момент. К 2030 году мы прогнозируем, что их число увеличится до 1700", - сказал глава Минтранса. Он уточнил, что министерством обсуждается идентификация беспилотных транспортных средств, которые используются в том числе в сельском хозяйстве и для доставки товаров. "Сегодня в Минтрансом эта работа проводится, и мы понимаем, что за этим будущее, причем, которое не очень-то и далеко", - добавил Старовойт. Беспилотное движение грузовых автомобилей был запущено на подмосковной ЦКАД в начале апреля нынешнего года, а по трассе М-11 "Нева" беспилотные грузовики курсируют с 2023 года. Также в 2026 году планируется запуск таких грузовиков на М-12 "Восток". В мае Минтранс РФ сообщил, что до конца текущего года представит законопроект о беспилотном транспорте, разработанный совместно с производителями и заинтересованными госорганами, который позволит внедрить беспилотные автомобили на дороги общего пользования на постоянной основе.

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бизнес, россия, москва, роман старовойт, кпрф, госдума