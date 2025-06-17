https://1prime.ru/20250617/stomatologiya-858547594.html

Страховой эксперт предостерег от "зубных туров" за границу

Страховой эксперт предостерег от "зубных туров" за границу - 17.06.2025, ПРАЙМ

Страховой эксперт предостерег от "зубных туров" за границу

Стоматологические туры становятся все популярней. Одни отправляются заграницу, а другие, опасаясь рисков, надеются на врачей из России. Почему так происходит,... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T02:02+0300

2025-06-17T02:02+0300

2025-06-17T02:02+0300

стоматология

бизнес

туризм

вьетнам

турция

китай

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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Стоматологические туры становятся все популярней. Одни отправляются заграницу, а другие, опасаясь рисков, надеются на врачей из России. Почему так происходит, рассказал агентству "Прайм" эксперт по страховым рискам Ярослав Остудин.За последние 10 лет интерес к таким поездкам подскочил в разы, особенно среди москвичей и петербуржцев. Куда едут чаще всего? Турция, Вьетнам и Китай держат пальму первенства. Сегодня полный пакет в Турции — перелет, проживание, установка двух десятков циркониевых коронок — обойдется примерно в 450 тысяч рублей. А во Вьетнаме можно вылечить кариес буквально за копейки, заплатив около 900 рублей.Выгода налицо. Однако восточная и азиатская стоматология — это лотерея. Многие едут ради экономии, но возвращаются с осложнениями."Вылечить зубы в азиатских странах действительно наполовину дешевле, чем в Москве, но качество вызывает вопросы. Во Вьетнаме и Китае пациенты часто жалуются на некорректно установленные виниры, воспаления и неприжившиеся импланты. Пациентам нередко приходится переделывать работу на месте после таких поездок", — пояснил Остудин.Дополнительные риски — отсутствие гарантии (клиники отказывают в доработке при обращении к местному врачу) и сложности постлечебного сопровождения.Альтернативой становится внутренний стоматологический туризм. Жители Москвы и Санкт-Петербурга все чаще едут за протезированием или имплантацией в Рязанскую, Владимирскую области, Краснодарский край, на Урал или в Сибирь — цены там на 30-50% ниже. Например, в Рязани экономия достигает 35%."Качество работ при грамотном выборе клиники не уступает столичному, — отмечает Остудин. — Краснодар, Казань и Новосибирск лидируют по запросам. Делать все там выгоднее и безопаснее. Так проще контролировать клинику и сохранить гарантию".Некоторые рассчитывают на полис ДМС, который может покрывать базовые стоматологические услуги, но, как подчеркивает Остудин, имплантация, протезирование и эстетика чаще всего в него не входят. Поэтому важность тщательной подготовки и расчета затрат остаётся высокой даже при лечении в России.При выборе "зубного тура" за рубежом он советует тщательно взвешивать риски, изучать отзывы, проверять сертификаты клиник и детально согласовывать план лечения. Иначе экономия может обернуться переделкой работы, осложнениями и двойными расходами.

https://1prime.ru/20231228/842682800.html

вьетнам

турция

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

стоматология, бизнес, туризм, вьетнам, турция, китай