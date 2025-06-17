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Суд оставил в силе решение взыскать с экс-владельцев "Макфы" 20 млрд рублей

Суд оставил в силе решение взыскать с экс-владельцев "Макфы" 20 млрд рублей - 17.06.2025, ПРАЙМ

Суд оставил в силе решение взыскать с экс-владельцев "Макфы" 20 млрд рублей

Челябинский областной суд отказал бывшим владельцам производителя макарон "Макфа" в удовлетворении апелляционных жалоб на решение о взыскании дивидендов и... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T16:48+0300

2025-06-17T16:48+0300

2025-06-17T16:50+0300

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 июн – ПРАЙМ. Челябинский областной суд отказал бывшим владельцам производителя макарон "Макфа" в удовлетворении апелляционных жалоб на решение о взыскании дивидендов и распределенной прибыли за 2002-2024 годы в размере более 19,7 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости во вторник адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы семьи основателя "Макфы", экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. В марте Айвар сообщала, что в судебную коллегию по гражданским делам Челябинского облсуда поданы апелляционные жалобы на решение Центрального районного суда Челябинска от 23 января, который удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал в пользу государства солидарно с 14 ответчиков 19,74 миллиарда рублей дивидендов и распределенной прибыли за 2002-2024 годы и 100% долей ООО "Мишкинский продукт". "Решение оставлено без изменения, жалобы ответчиков без удовлетворения", - сказала собеседница агентства. Ранее Центральный райсуд сообщал, что ответчиками по делу выступали Вадим Белоусов, Ирина Белоусова, Маргарита Бутакова, Михаил Юревич, Валерий Юревич и другие. Центральный районный суд Челябинска в мае прошлого года также удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход Российской Федерации имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе Михаил Юревич и бывший гендиректор "Макфы", экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов.

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бизнес, россия, челябинск, челябинская область, макфа, госдума