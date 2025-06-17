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"Объясните чокнутому": Трамп резко высказался о Такере Карлсоне - 17.06.2025, ПРАЙМ
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"Объясните чокнутому": Трамп резко высказался о Такере Карлсоне
"Объясните чокнутому": Трамп резко высказался о Такере Карлсоне - 17.06.2025, ПРАЙМ
"Объясните чокнутому": Трамп резко высказался о Такере Карлсоне
Дональд Трамп высказал резкую критику в адрес американского журналиста Такера Карлсона, назвав его чокнутым. Это произошло после того, как Карлсон предостерег... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T08:56+0300
2025-06-17T08:56+0300
политика
сша
иран
дональд трамп
такер карлсон
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Дональд Трамп высказал резкую критику в адрес американского журналиста Такера Карлсона, назвав его чокнутым. Это произошло после того, как Карлсон предостерег президента от вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном."Кто-нибудь, пожалуйста, объясните чокнутому Такеру Карлсону, что у Ирана не может быть ядерного оружия", — написал американский лидер.Вчера в своем подкасте с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном, Такер Карлсон заявил о возможности войны с Ираном, которая, по его мнению, может привести к значительному ослаблению американского влияния на международной арене. Он также выразил сомнения в способности США вести крупномасштабные военные действия на Ближнем Востоке.Ранее Дональд Трамп высказывал уверенность в том, что Тегеран подпишет соглашение по своей ядерной программе. Он предостерег, что в противном случае могут произойти серьезные последствия.В период предвыборной кампании Трампа Такер Карлсон активно поддерживал его, занимая роль одного из близких соратников республиканца.
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сша, иран, дональд трамп, такер карлсон
Политика, США, ИРАН, Дональд Трамп, Такер Карлсон
08:56 17.06.2025
 
"Объясните чокнутому": Трамп резко высказался о Такере Карлсоне

Трамп раскритиковал Карлсона за предупреждение о конфликте с Ираном

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкТакер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным
Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Дональд Трамп высказал резкую критику в адрес американского журналиста Такера Карлсона, назвав его чокнутым. Это произошло после того, как Карлсон предостерег президента от вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном.
"Кто-нибудь, пожалуйста, объясните чокнутому Такеру Карлсону, что у Ирана не может быть ядерного оружия", — написал американский лидер.
Вчера в своем подкасте с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном, Такер Карлсон заявил о возможности войны с Ираном, которая, по его мнению, может привести к значительному ослаблению американского влияния на международной арене. Он также выразил сомнения в способности США вести крупномасштабные военные действия на Ближнем Востоке.
Ранее Дональд Трамп высказывал уверенность в том, что Тегеран подпишет соглашение по своей ядерной программе. Он предостерег, что в противном случае могут произойти серьезные последствия.
В период предвыборной кампании Трампа Такер Карлсон активно поддерживал его, занимая роль одного из близких соратников республиканца.
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ПолитикаСШАИРАНДональд ТрампТакер Карлсон
 
 
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