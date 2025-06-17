Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГК "Ташир" опровергла сообщения о задержании миллиардера Карапетяна - 17.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250617/tashir-858589496.html
ГК "Ташир" опровергла сообщения о задержании миллиардера Карапетяна
ГК "Ташир" опровергла сообщения о задержании миллиардера Карапетяна - 17.06.2025, ПРАЙМ
ГК "Ташир" опровергла сообщения о задержании миллиардера Карапетяна
Сотрудники правоохранительных органов Армении не задерживали владельца группы компаний "Ташир" и миллиардера Самвела Карапетяна, он находится у себя дома,... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T19:21+0300
2025-06-17T19:21+0300
бизнес
россия
общество
москва
армения
ереван
ташир
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/77199/89/771998905_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_73de64beda7b6a47445b3ea3c887d420.jpg
МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Сотрудники правоохранительных органов Армении не задерживали владельца группы компаний "Ташир" и миллиардера Самвела Карапетяна, он находится у себя дома, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе ГК "Ташир". Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о том, что Карапетян был задержан в Ереване, а сотрудники спецназа МВД Армении проводят обыск в его квартире. "Задержания нет, он у себя дома в Ереване", - рассказали в пресс-службе ГК "Ташир". В свою очередь брат Самвела Карапетяна Карен Карапетян заявил, что опасается задержания бизнесмена в Ереване. Группа "Ташир" Самвела Карапетяна владеет и управляет активами в строительной, девелоперской, промышленной отраслях, ритейле, ресторанном бизнесе, энергетике и финансовом секторе. Совокупный портфель активов группы в сфере недвижимости, по ее собственным данным, составляет около 2,5 миллиона квадратных метров. По информации на сайте группы, в настоящее время она владеет 34 торговыми центрами, в том числе 12 – в Москве (ТЦ "Рио", "Ереван Плаза", "Райкин Плаза", Family room, "Европарк" и другие).
https://1prime.ru/20250225/ikea-855235729.html
москва
армения
ереван
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77199/89/771998905_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_e3c0a282ccb8b1ed67929f559ab62d83.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , москва, армения, ереван, ташир, мвд
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, АРМЕНИЯ, Ереван, Ташир, МВД
19:21 17.06.2025
 
ГК "Ташир" опровергла сообщения о задержании миллиардера Карапетяна

В ГК "Ташир" опровергли сообщения о задержании в Армении ее владельца Карапетяна

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкГорода мира. Ереван
Города мира. Ереван - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Сотрудники правоохранительных органов Армении не задерживали владельца группы компаний "Ташир" и миллиардера Самвела Карапетяна, он находится у себя дома, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе ГК "Ташир".
Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о том, что Карапетян был задержан в Ереване, а сотрудники спецназа МВД Армении проводят обыск в его квартире.
"Задержания нет, он у себя дома в Ереване", - рассказали в пресс-службе ГК "Ташир".
В свою очередь брат Самвела Карапетяна Карен Карапетян заявил, что опасается задержания бизнесмена в Ереване.
Группа "Ташир" Самвела Карапетяна владеет и управляет активами в строительной, девелоперской, промышленной отраслях, ритейле, ресторанном бизнесе, энергетике и финансовом секторе. Совокупный портфель активов группы в сфере недвижимости, по ее собственным данным, составляет около 2,5 миллиона квадратных метров. По информации на сайте группы, в настоящее время она владеет 34 торговыми центрами, в том числе 12 – в Москве (ТЦ "Рио", "Ереван Плаза", "Райкин Плаза", Family room, "Европарк" и другие).
IKEA приостанавливает деятельность в России - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
Рейтинг "королей" российской недвижимости покинул владелец IKEA
25 февраля, 13:20
 
БизнесРОССИЯОбществоМОСКВААРМЕНИЯЕреванТаширМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала