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ГК "Ташир" опровергла сообщения о задержании миллиардера Карапетяна
ГК "Ташир" опровергла сообщения о задержании миллиардера Карапетяна - 17.06.2025, ПРАЙМ
ГК "Ташир" опровергла сообщения о задержании миллиардера Карапетяна
Сотрудники правоохранительных органов Армении не задерживали владельца группы компаний "Ташир" и миллиардера Самвела Карапетяна, он находится у себя дома,... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T19:21+0300
2025-06-17T19:21+0300
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МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Сотрудники правоохранительных органов Армении не задерживали владельца группы компаний "Ташир" и миллиардера Самвела Карапетяна, он находится у себя дома, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе ГК "Ташир". Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о том, что Карапетян был задержан в Ереване, а сотрудники спецназа МВД Армении проводят обыск в его квартире. "Задержания нет, он у себя дома в Ереване", - рассказали в пресс-службе ГК "Ташир". В свою очередь брат Самвела Карапетяна Карен Карапетян заявил, что опасается задержания бизнесмена в Ереване. Группа "Ташир" Самвела Карапетяна владеет и управляет активами в строительной, девелоперской, промышленной отраслях, ритейле, ресторанном бизнесе, энергетике и финансовом секторе. Совокупный портфель активов группы в сфере недвижимости, по ее собственным данным, составляет около 2,5 миллиона квадратных метров. По информации на сайте группы, в настоящее время она владеет 34 торговыми центрами, в том числе 12 – в Москве (ТЦ "Рио", "Ереван Плаза", "Райкин Плаза", Family room, "Европарк" и другие).
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ГК "Ташир" опровергла сообщения о задержании миллиардера Карапетяна
В ГК "Ташир" опровергли сообщения о задержании в Армении ее владельца Карапетяна
МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Сотрудники правоохранительных органов Армении не задерживали владельца группы компаний "Ташир" и миллиардера Самвела Карапетяна, он находится у себя дома, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе ГК "Ташир".
Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о том, что Карапетян был задержан в Ереване, а сотрудники спецназа МВД Армении проводят обыск в его квартире.
"Задержания нет, он у себя дома в Ереване", - рассказали в пресс-службе ГК "Ташир".
В свою очередь брат Самвела Карапетяна Карен Карапетян заявил, что опасается задержания бизнесмена в Ереване.
Группа "Ташир" Самвела Карапетяна владеет и управляет активами в строительной, девелоперской, промышленной отраслях, ритейле, ресторанном бизнесе, энергетике и финансовом секторе. Совокупный портфель активов группы в сфере недвижимости, по ее собственным данным, составляет около 2,5 миллиона квадратных метров. По информации на сайте группы, в настоящее время она владеет 34 торговыми центрами, в том числе 12 – в Москве (ТЦ "Рио", "Ереван Плаза", "Райкин Плаза", Family room, "Европарк" и другие).
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