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Тайвань получит от компании из США используемое Киевом ПО для дронов - 17.06.2025, ПРАЙМ
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Тайвань получит от компании из США используемое Киевом ПО для дронов
Тайвань получит от компании из США используемое Киевом ПО для дронов - 17.06.2025, ПРАЙМ
Тайвань получит от компании из США используемое Киевом ПО для дронов
Тайвань подписал соглашение с американской компанией Auterion, по которому компания предоставит острову программное обеспечение для беспилотных летательных... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T14:14+0300
2025-06-17T14:14+0300
технологии
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Тайвань подписал соглашение с американской компанией Auterion, по которому компания предоставит острову программное обеспечение для беспилотных летательных аппаратов, "проверенное в боях на Украине", передает агентство Рейтер со ссылкой на руководство компании. "Во вторник Тайвань заключил с базирующейся в США и Германии Auterion партнерское соглашение по программному обеспечению для дронов, проверенному в боях на Украине, чтобы укрепить оборону острова", - говорится в сообщении агентства. В результате заключения сделки Тайвань в течение нескольких лет обеспечит новым ПО "миллионы дронов на сотни миллионов долларов", заявил агентству генеральный директор Auterion Лоренц Майер. Он добавил, что сделка заключена "на очень длительный срок". Отмечается, что соглашение по поставке ПО для беспилотников было подписано с подведомственным минобороны Тайваня Чжуншаньским институтом науки и технологии. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП). Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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технологии, тайвань, китай, сша
Технологии, Тайвань, КИТАЙ, США
14:14 17.06.2025
 
Тайвань получит от компании из США используемое Киевом ПО для дронов

Reuters: США предоставят Тайваню программное обеспечение для беспилотников

© AFP / Mandy Cheng Вертолёт производства США AH-64E Apache ВВС Тайваня
Вертолёт производства США AH-64E Apache ВВС Тайваня - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© AFP / Mandy Cheng
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Тайвань подписал соглашение с американской компанией Auterion, по которому компания предоставит острову программное обеспечение для беспилотных летательных аппаратов, "проверенное в боях на Украине", передает агентство Рейтер со ссылкой на руководство компании.
"Во вторник Тайвань заключил с базирующейся в США и Германии Auterion партнерское соглашение по программному обеспечению для дронов, проверенному в боях на Украине, чтобы укрепить оборону острова", - говорится в сообщении агентства.
В результате заключения сделки Тайвань в течение нескольких лет обеспечит новым ПО "миллионы дронов на сотни миллионов долларов", заявил агентству генеральный директор Auterion Лоренц Майер. Он добавил, что сделка заключена "на очень длительный срок".
Отмечается, что соглашение по поставке ПО для беспилотников было подписано с подведомственным минобороны Тайваня Чжуншаньским институтом науки и технологии.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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Тайвань внес российские компании в список экспортного контроля
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