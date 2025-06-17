Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что санкции обходятся США в миллиарды долларов - 17.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250617/tramp-858554387.html
Трамп заявил, что санкции обходятся США в миллиарды долларов
Трамп заявил, что санкции обходятся США в миллиарды долларов - 17.06.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что санкции обходятся США в миллиарды долларов
Добавлены подробности (3-4 абзацы), бэкграунд (6 абзац). | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T01:11+0300
2025-06-17T01:11+0300
экономика
мировая экономика
сша
рф
запад
дональд трамп
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858554387.jpg?1750111901
Добавлены подробности (3-4 абзацы), бэкграунд (6 абзац). ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов, заявил американский президент Дональд Трамп. "Когда я налагаю санкции на страну, это обходится США в огромные деньги. Это не просто "давайте подпишем документ". Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции - это не так просто", - сообщил он журналистам на полях саммита G7 в Канаде, комментируя отказ вводить санкции против России. Американский президент подчеркнул, что власти Евросоюза сами до сих пор не ввели новые санкции против России. Он также отказался спекулировать на тему возможной поддержки подобных ограничений в случае их введения. "Я жду, будет ли подписано соглашение (об урегулировании конфликта на Украине - ред.)", - добавил Трамп, говоря о возможности введения США новых санкций против РФ. Запись выступления Трампа опубликовал Белый дом на странице в социальной сети Х. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
сша
рф
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, рф, запад, дональд трамп, ес
Экономика, Мировая экономика, США, РФ, ЗАПАД, Дональд Трамп, ЕС
01:11 17.06.2025
 
Трамп заявил, что санкции обходятся США в миллиарды долларов

Трамп: санкции обходятся США в миллиарды долларов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Добавлены подробности (3-4 абзацы), бэкграунд (6 абзац).
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Когда я налагаю санкции на страну, это обходится США в огромные деньги. Это не просто "давайте подпишем документ". Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции - это не так просто", - сообщил он журналистам на полях саммита G7 в Канаде, комментируя отказ вводить санкции против России.
Американский президент подчеркнул, что власти Евросоюза сами до сих пор не ввели новые санкции против России. Он также отказался спекулировать на тему возможной поддержки подобных ограничений в случае их введения.
"Я жду, будет ли подписано соглашение (об урегулировании конфликта на Украине - ред.)", - добавил Трамп, говоря о возможности введения США новых санкций против РФ.
Запись выступления Трампа опубликовал Белый дом на странице в социальной сети Х.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАРФЗАПАДДональд ТрампЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала