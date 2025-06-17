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Трамп и Карни продолжат переговоры о торговой сделке - 17.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп и Карни продолжат переговоры о торговой сделке
Трамп и Карни продолжат переговоры о торговой сделке - 17.06.2025, ПРАЙМ
Трамп и Карни продолжат переговоры о торговой сделке
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни договорились продолжить переговоры о заключении торговой сделки между двумя странами в течение... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T02:06+0300
2025-06-17T02:06+0300
экономика
мировая экономика
канада
сша
дональд трамп
марк карни
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ВАШИНГТОН, 17 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни договорились продолжить переговоры о заключении торговой сделки между двумя странами в течение следующих 30 дней, сообщает канадское правительство. "Премьер-министр Карни и президент Трамп обсудили актуальные торговые вопросы и приоритеты для работников и бизнеса обеих стран, а также обменялись информацией по ключевым аспектам переговоров о новом экономическом и оборонном партнерстве между Канадой и США. В этой связи лидеры договорились в течение 30 дней провести переговоры для достижения соглашения", - говорится в пресс-релизе на сайте канадского премьера. Трамп и Карни также отметили важность сотрудничества по ключевым направлениям, которые были определены на саммите "Большой семерки" (G7) в Канаде, включая стратегические ресурсы, борьбу с контрабандой оружия и незаконным оборотом наркотиков, а также обеспечение безопасности границ.
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мировая экономика, канада, сша, дональд трамп, марк карни
Экономика, Мировая экономика, КАНАДА, США, Дональд Трамп, Марк Карни
02:06 17.06.2025
 
Трамп и Карни продолжат переговоры о торговой сделке

Трамп и Карни договорились продолжить переговоры о торговой сделке в течение 30 дней

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ВАШИНГТОН, 17 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни договорились продолжить переговоры о заключении торговой сделки между двумя странами в течение следующих 30 дней, сообщает канадское правительство.
"Премьер-министр Карни и президент Трамп обсудили актуальные торговые вопросы и приоритеты для работников и бизнеса обеих стран, а также обменялись информацией по ключевым аспектам переговоров о новом экономическом и оборонном партнерстве между Канадой и США. В этой связи лидеры договорились в течение 30 дней провести переговоры для достижения соглашения", - говорится в пресс-релизе на сайте канадского премьера.
Трамп и Карни также отметили важность сотрудничества по ключевым направлениям, которые были определены на саммите "Большой семерки" (G7) в Канаде, включая стратегические ресурсы, борьбу с контрабандой оружия и незаконным оборотом наркотиков, а также обеспечение безопасности границ.
 
ЭкономикаМировая экономикаКАНАДАСШАДональд ТрампМарк Карни
 
 
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