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Трамп и Карни продолжат переговоры о торговой сделке

Трамп и Карни продолжат переговоры о торговой сделке - 17.06.2025, ПРАЙМ

Трамп и Карни продолжат переговоры о торговой сделке

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни договорились продолжить переговоры о заключении торговой сделки между двумя странами в течение... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T02:06+0300

2025-06-17T02:06+0300

2025-06-17T02:06+0300

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мировая экономика

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ВАШИНГТОН, 17 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни договорились продолжить переговоры о заключении торговой сделки между двумя странами в течение следующих 30 дней, сообщает канадское правительство. "Премьер-министр Карни и президент Трамп обсудили актуальные торговые вопросы и приоритеты для работников и бизнеса обеих стран, а также обменялись информацией по ключевым аспектам переговоров о новом экономическом и оборонном партнерстве между Канадой и США. В этой связи лидеры договорились в течение 30 дней провести переговоры для достижения соглашения", - говорится в пресс-релизе на сайте канадского премьера. Трамп и Карни также отметили важность сотрудничества по ключевым направлениям, которые были определены на саммите "Большой семерки" (G7) в Канаде, включая стратегические ресурсы, борьбу с контрабандой оружия и незаконным оборотом наркотиков, а также обеспечение безопасности границ.

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мировая экономика, канада, сша, дональд трамп, марк карни