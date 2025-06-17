https://1prime.ru/20250617/tramp-858560141.html
"Более серьезное". Трамп прокомментировал свой отъезд с саммита G7
"Более серьезное". Трамп прокомментировал свой отъезд с саммита G7 - 17.06.2025, ПРАЙМ
"Более серьезное". Трамп прокомментировал свой отъезд с саммита G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что покинул саммит G7 преждевременно не ради работы над прекращением огня между Ираном и Израилем, а для чего-то гораздо... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T08:55+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что покинул саммит G7 преждевременно не ради работы над прекращением огня между Ираном и Израилем, а для чего-то гораздо "более серьезного". Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Сам Трамп, комментируя свой отъезд с саммита G7, уточнил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее". Президент Франции Эммануэль Макрон, как передавало агентство Рейтер, предполагал, что США предложили способствовать достижению прекращения огня. "Ищущий внимания общественности президент Франции Эммануэль Макрон по ошибке заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон для работы над "прекращением огня" между Израилем и Ираном. Неверно! Он понятия не имеет, почему я направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с прекращением огня. Гораздо более серьезное", - написал Трамп в соцсети Truth Social. При этом американский лидер отметил, что Макрон "всегда все понимает не так", намеренно это или нет. Трамп в заявлении на своей странице в социальной сети Truth Social ранее призвал всех немедленно покинуть иранскую столицу Тегеран.
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Политика, США, ВАШИНГТОН, ИРАН, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
"Более серьезное". Трамп прокомментировал свой отъезд с саммита G7
Трамп заявил, что покинул саммит G7 не ради прекращения огня между Ираном и Израилем
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что покинул саммит G7 преждевременно не ради работы над прекращением огня между Ираном и Израилем, а для чего-то гораздо "более серьезного".
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Сам Трамп, комментируя свой отъезд с саммита G7, уточнил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее". Президент Франции Эммануэль Макрон, как передавало агентство Рейтер, предполагал, что США предложили способствовать достижению прекращения огня.
"Ищущий внимания общественности президент Франции Эммануэль Макрон по ошибке заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон для работы над "прекращением огня" между Израилем и Ираном. Неверно! Он понятия не имеет, почему я направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с прекращением огня. Гораздо более серьезное", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
При этом американский лидер отметил, что Макрон "всегда все понимает не так", намеренно это или нет.
Трамп в заявлении на своей странице в социальной сети Truth Social ранее призвал всех немедленно покинуть иранскую столицу Тегеран.
СМИ: Трамп решил досрочно покинуть саммит G7