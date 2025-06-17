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Трамп пригрозил Ирану "жесткими ответами" в случае атаки на силы США - 17.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250617/tramp-858565005.html
Трамп пригрозил Ирану "жесткими ответами" в случае атаки на силы США
Трамп пригрозил Ирану "жесткими ответами" в случае атаки на силы США - 17.06.2025, ПРАЙМ
Трамп пригрозил Ирану "жесткими ответами" в случае атаки на силы США
Президент США Дональд Трамп предостерег Иран от атак на американские силы в регионе и заявил, что США могут "жестко ответить" в случае, если Тегеран "что-либо... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T10:26+0300
2025-06-17T10:26+0300
политика
мировая экономика
общество
сша
иран
тегеран
дональд трамп
cbs
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп предостерег Иран от атак на американские силы в регионе и заявил, что США могут "жестко ответить" в случае, если Тегеран "что-либо сделает" с американскими военными, заявила журналист телеканала CBS Дженнифер Джейкобс со ссылкой на заявление Трампа. "По поводу угрозы интересам США он заявил, что Иран в курсе, что он не должен атаковать их войска. США могут "ответить очень жестко, если они что-либо сделают с нашими людьми", - написала Джейкобс на своей странице в соцсети X, приводя слова Трампа. Журналист добавила, что Трамп не стал отвечать на вопрос, располагает ли он информацией о планах Тегерана атаковать базы СЩА на Ближнем Востоке.
https://1prime.ru/20250617/tramp-858562524.html
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мировая экономика, общество , сша, иран, тегеран, дональд трамп, cbs
Политика, Мировая экономика, Общество , США, ИРАН, Тегеран, Дональд Трамп, CBS
10:26 17.06.2025
 
Трамп пригрозил Ирану "жесткими ответами" в случае атаки на силы США

CBS: Трамп пригрозил Ирану "жесткими ответами" в случае атаки на силы США

© AFP / Saul Loeb%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© AFP / Saul Loeb
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп предостерег Иран от атак на американские силы в регионе и заявил, что США могут "жестко ответить" в случае, если Тегеран "что-либо сделает" с американскими военными, заявила журналист телеканала CBS Дженнифер Джейкобс со ссылкой на заявление Трампа.
"По поводу угрозы интересам США он заявил, что Иран в курсе, что он не должен атаковать их войска. США могут "ответить очень жестко, если они что-либо сделают с нашими людьми", - написала Джейкобс на своей странице в соцсети X, приводя слова Трампа.
Журналист добавила, что Трамп не стал отвечать на вопрос, располагает ли он информацией о планах Тегерана атаковать базы СЩА на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
Сенатор представил проект о запрете Трампу развязывать войну с Ираном
09:58
 
ПолитикаМировая экономикаОбществоСШАИРАНТегеранДональд ТрампCBS
 
 
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