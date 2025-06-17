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Трамп рассказал о работе над эвакуацией американцев с Ближнего Востока - 17.06.2025, ПРАЙМ
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Трамп рассказал о работе над эвакуацией американцев с Ближнего Востока
Трамп рассказал о работе над эвакуацией американцев с Ближнего Востока - 17.06.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал о работе над эвакуацией американцев с Ближнего Востока
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация работает над оказанием помощи американцам в выезде из стран Ближнего Востока на фоне военных действий... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T10:35+0300
2025-06-17T10:35+0300
политика
израиль
иран
сша
дональд трамп
cbs
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация работает над оказанием помощи американцам в выезде из стран Ближнего Востока на фоне военных действий между Ираном и Израилем, сообщает корреспондент телеканала CBS Дженифер Джейкобс. "Я задала ему (Трампу - ред.) вопрос о том, как США помогают американцам покинуть регион в условиях отмены коммерческих рейсов, и он сказал, что администрация "работает над этим. Мы делаем все возможное", - написала Джейкобс на своей странице в соцсети X. Ранее телеканал ABC сообщал, что госдепартамент США создал рабочую группу по Ближнему Востоку, которая займётся потенциальной эвакуацией граждан США из региона. При этом посольство США в Израиле заявило, что не имеет возможности эвакуировать или напрямую помочь американским гражданам покинуть страну. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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израиль, иран, сша, дональд трамп, cbs
Политика, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, США, Дональд Трамп, CBS
10:35 17.06.2025
 
Трамп рассказал о работе над эвакуацией американцев с Ближнего Востока

Трамп заявил о работе над оказанием помощи американцам в выезде из стран Ближнего Востока

© AFP / Saul Loeb%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© AFP / Saul Loeb
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация работает над оказанием помощи американцам в выезде из стран Ближнего Востока на фоне военных действий между Ираном и Израилем, сообщает корреспондент телеканала CBS Дженифер Джейкобс.
"Я задала ему (Трампу - ред.) вопрос о том, как США помогают американцам покинуть регион в условиях отмены коммерческих рейсов, и он сказал, что администрация "работает над этим. Мы делаем все возможное", - написала Джейкобс на своей странице в соцсети X.
Ранее телеканал ABC сообщал, что госдепартамент США создал рабочую группу по Ближнему Востоку, которая займётся потенциальной эвакуацией граждан США из региона. При этом посольство США в Израиле заявило, что не имеет возможности эвакуировать или напрямую помочь американским гражданам покинуть страну.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
Посольство США в Израиле заявило, что не может эвакуировать американцев
Вчера, 16:57
 
ПолитикаИЗРАИЛЬИРАНСШАДональд ТрампCBS
 
 
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