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Трамп заявил, что не связывался с Ираном для переговоров - 17.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250617/tramp-858571913.html
Трамп заявил, что не связывался с Ираном для переговоров
Трамп заявил, что не связывался с Ираном для переговоров - 17.06.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что не связывался с Ираном для переговоров
Президент США Дональд Трамп заявил, что не связывался с Ираном для переговоров, Тегеран может сам связаться с ним, он также добавил, что в случае, если бы Иран... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T12:36+0300
2025-06-17T12:36+0300
экономика
сша
иран
москва
дональд трамп
джей ди вэнс
стив уиткофф
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не связывался с Ираном для переговоров, Тегеран может сам связаться с ним, он также добавил, что в случае, если бы Иран принял предложенную США сделку, это бы спасло множество жизней. Ранее во вторник агентство Рейтер передавало, что Трамп не слишком настроен вести переговоры с Ираном и может направить на них вице-президента США Джея Ди Вэнса и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. "Я не связывался с Ираном для "мирных переговоров" никаким способом, ни в какой форме. Это просто сфабрикованные ложные новости! Если они хотят говорить, они знают, как меня найти. Им следовало принять сделку, которая была на столе - это спасло бы множество жизней!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
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сша, иран, москва, дональд трамп, джей ди вэнс, стив уиткофф
Экономика, США, ИРАН, МОСКВА, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Стив Уиткофф
12:36 17.06.2025
 
Трамп заявил, что не связывался с Ираном для переговоров

Трамп заявил, что не связывался с Ираном для мирных переговоров никаким способом

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не связывался с Ираном для переговоров, Тегеран может сам связаться с ним, он также добавил, что в случае, если бы Иран принял предложенную США сделку, это бы спасло множество жизней.
Ранее во вторник агентство Рейтер передавало, что Трамп не слишком настроен вести переговоры с Ираном и может направить на них вице-президента США Джея Ди Вэнса и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.
"Я не связывался с Ираном для "мирных переговоров" никаким способом, ни в какой форме. Это просто сфабрикованные ложные новости! Если они хотят говорить, они знают, как меня найти. Им следовало принять сделку, которая была на столе - это спасло бы множество жизней!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
Трамп может направить на переговоры с Ираном вице-президента США
12:14
 
ЭкономикаСШАИРАНМОСКВАДональд ТрампДжей Ди ВэнсСтив Уиткофф
 
 
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