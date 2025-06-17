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Трамп заявил, что не связывался с Ираном для переговоров
Трамп заявил, что не связывался с Ираном для переговоров - 17.06.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что не связывался с Ираном для переговоров
Президент США Дональд Трамп заявил, что не связывался с Ираном для переговоров, Тегеран может сам связаться с ним, он также добавил, что в случае, если бы Иран... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T12:36+0300
2025-06-17T12:36+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не связывался с Ираном для переговоров, Тегеран может сам связаться с ним, он также добавил, что в случае, если бы Иран принял предложенную США сделку, это бы спасло множество жизней. Ранее во вторник агентство Рейтер передавало, что Трамп не слишком настроен вести переговоры с Ираном и может направить на них вице-президента США Джея Ди Вэнса и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. "Я не связывался с Ираном для "мирных переговоров" никаким способом, ни в какой форме. Это просто сфабрикованные ложные новости! Если они хотят говорить, они знают, как меня найти. Им следовало принять сделку, которая была на столе - это спасло бы множество жизней!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
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Экономика, США, ИРАН, МОСКВА, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Стив Уиткофф
Трамп заявил, что не связывался с Ираном для переговоров
Трамп заявил, что не связывался с Ираном для мирных переговоров никаким способом
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не связывался с Ираном для переговоров, Тегеран может сам связаться с ним, он также добавил, что в случае, если бы Иран принял предложенную США сделку, это бы спасло множество жизней.
Ранее во вторник агентство Рейтер передавало, что Трамп не слишком настроен вести переговоры с Ираном и может направить на них вице-президента США Джея Ди Вэнса и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.
"Я не связывался с Ираном для "мирных переговоров" никаким способом, ни в какой форме. Это просто сфабрикованные ложные новости! Если они хотят говорить, они знают, как меня найти. Им следовало принять сделку, которая была на столе - это спасло бы множество жизней!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп может направить на переговоры с Ираном вице-президента США