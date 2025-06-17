https://1prime.ru/20250617/tramp-858571913.html

Трамп заявил, что не связывался с Ираном для переговоров

Трамп заявил, что не связывался с Ираном для переговоров - 17.06.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что не связывался с Ираном для переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что не связывался с Ираном для переговоров, Тегеран может сам связаться с ним, он также добавил, что в случае, если бы Иран... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T12:36+0300

2025-06-17T12:36+0300

2025-06-17T12:36+0300

экономика

сша

иран

москва

дональд трамп

джей ди вэнс

стив уиткофф

https://cdnn.1prime.ru/img/82933/76/829337677_0:0:2796:1574_1920x0_80_0_0_883eae9d74ceea3ebffc53fcc09b0fb9.jpg

МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не связывался с Ираном для переговоров, Тегеран может сам связаться с ним, он также добавил, что в случае, если бы Иран принял предложенную США сделку, это бы спасло множество жизней. Ранее во вторник агентство Рейтер передавало, что Трамп не слишком настроен вести переговоры с Ираном и может направить на них вице-президента США Джея Ди Вэнса и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. "Я не связывался с Ираном для "мирных переговоров" никаким способом, ни в какой форме. Это просто сфабрикованные ложные новости! Если они хотят говорить, они знают, как меня найти. Им следовало принять сделку, которая была на столе - это спасло бы множество жизней!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

https://1prime.ru/20250617/tramp-858570714.html

сша

иран

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, иран, москва, дональд трамп, джей ди вэнс, стив уиткофф