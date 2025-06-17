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"Всех отчитал". Во Франции оценили слова Трампа о России
"Всех отчитал". Во Франции оценили слова Трампа о России - 17.06.2025, ПРАЙМ
"Всех отчитал". Во Франции оценили слова Трампа о России
Глава Белого дома Дональд Трамп был прав, когда заявил, что Запад ошибся в решении исключить Россию из из "Большой восьмерки". Об этом в своем аккаунте в... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T16:52+0300
2025-06-17T16:52+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп был прав, когда заявил, что Запад ошибся в решении исключить Россию из из "Большой восьмерки". Об этом в своем аккаунте в соцсети Х написал лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Трамп отчитал всех глав стран "Большой семерки" за идиотское исключение России из организации и за то, что они развязали войну! Он прав!" — заметил политик.Саммит "Большой семерки" проходит в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие был запланировано на 15 июня. Американский президент покинул саммит досрочно, сославшись на "более важные дела".
https://1prime.ru/20250617/medvedev-858574983.html
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Политика, США, ФРАНЦИЯ, Дональд Трамп
"Всех отчитал". Во Франции оценили слова Трампа о России
Филиппо оценил слова Трампа об ошибке Запада, исключившего Россию из G8
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп был прав, когда заявил, что Запад ошибся в решении исключить Россию из из "Большой восьмерки". Об этом в своем аккаунте в соцсети Х написал лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Трамп отчитал всех глав стран "Большой семерки" за идиотское исключение России из организации и за то, что они развязали войну! Он прав!" — заметил политик.
Саммит "Большой семерки" проходит в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие был запланировано на 15 июня. Американский президент покинул саммит досрочно, сославшись на "более важные дела".
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