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"Намерение ясно". В Китае нашли подвох в словах Трампа о России - 17.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250617/tramp-858586329.html
"Намерение ясно". В Китае нашли подвох в словах Трампа о России
"Намерение ясно". В Китае нашли подвох в словах Трампа о России - 17.06.2025, ПРАЙМ
"Намерение ясно". В Китае нашли подвох в словах Трампа о России
Читатели китайского портала Tencent активно обсуждают недавнее заявление президента США Дональда Трампа, который высказал мнение, что исключение России из... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T17:46+0300
2025-06-17T17:46+0300
политика
китай
россия
дональд трамп
tencent
сша
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Читатели китайского портала Tencent активно обсуждают недавнее заявление президента США Дональда Трампа, который высказал мнение, что исключение России из "Большой восьмерки" было ошибкой.Один из комментаторов выразил мнение, что Трамп стремится к возвращению России в G7, чтобы укрепить западный альянс."Его намерение совершенно ясно: склонить Россию на свою сторону, чтобы противостоять Китаю", — написал он.Другой пользователь отметил, что люди с различными идеологиями не могут эффективно сотрудничать. Он добавил, что в настоящее время Россию пытаются уговорить, но в будущем её могут снова оттолкнуть. По его словам, Путин уже неоднократно сталкивался с обманом и больше не намерен доверять США и Западу."Большая семерка" — это устаревший паровоз," — в итоге заключили пользователи.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле согласны со словами Трампа о том, что исключение России из G8 было большой ошибкой.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20250617/tramp-858583750.html
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китай, россия, дональд трамп, tencent, сша
Политика, КИТАЙ, РОССИЯ, Дональд Трамп, Tencent, США
17:46 17.06.2025
 
"Намерение ясно". В Китае нашли подвох в словах Трампа о России

Китайские интернет-пользователи нашли в словах Трампа попытку склонить РФ на свою сторону

© Фото : Public domainДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© Фото : Public domain
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Читатели китайского портала Tencent активно обсуждают недавнее заявление президента США Дональда Трампа, который высказал мнение, что исключение России из "Большой восьмерки" было ошибкой.
Один из комментаторов выразил мнение, что Трамп стремится к возвращению России в G7, чтобы укрепить западный альянс.
"Его намерение совершенно ясно: склонить Россию на свою сторону, чтобы противостоять Китаю", — написал он.
Другой пользователь отметил, что люди с различными идеологиями не могут эффективно сотрудничать. Он добавил, что в настоящее время Россию пытаются уговорить, но в будущем её могут снова оттолкнуть. По его словам, Путин уже неоднократно сталкивался с обманом и больше не намерен доверять США и Западу.
"Большая семерка" — это устаревший паровоз," — в итоге заключили пользователи.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле согласны со словами Трампа о том, что исключение России из G8 было большой ошибкой.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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ПолитикаКИТАЙРОССИЯДональд ТрампTencentСША
 
 
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