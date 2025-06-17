https://1prime.ru/20250617/tramp-858586329.html

"Намерение ясно". В Китае нашли подвох в словах Трампа о России

"Намерение ясно". В Китае нашли подвох в словах Трампа о России - 17.06.2025, ПРАЙМ

"Намерение ясно". В Китае нашли подвох в словах Трампа о России

Читатели китайского портала Tencent активно обсуждают недавнее заявление президента США Дональда Трампа, который высказал мнение, что исключение России из... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T17:46+0300

2025-06-17T17:46+0300

2025-06-17T17:46+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Читатели китайского портала Tencent активно обсуждают недавнее заявление президента США Дональда Трампа, который высказал мнение, что исключение России из "Большой восьмерки" было ошибкой.Один из комментаторов выразил мнение, что Трамп стремится к возвращению России в G7, чтобы укрепить западный альянс."Его намерение совершенно ясно: склонить Россию на свою сторону, чтобы противостоять Китаю", — написал он.Другой пользователь отметил, что люди с различными идеологиями не могут эффективно сотрудничать. Он добавил, что в настоящее время Россию пытаются уговорить, но в будущем её могут снова оттолкнуть. По его словам, Путин уже неоднократно сталкивался с обманом и больше не намерен доверять США и Западу."Большая семерка" — это устаревший паровоз," — в итоге заключили пользователи.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле согласны со словами Трампа о том, что исключение России из G8 было большой ошибкой.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

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китай, россия, дональд трамп, tencent, сша