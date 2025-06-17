https://1prime.ru/20250617/tsb-858569035.html
ЦБ ожидает предоставления ликвидности банковскому сектору на 55 млрд рублей
ЦБ ожидает предоставления ликвидности банковскому сектору на 55 млрд рублей - 17.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ ожидает предоставления ликвидности банковскому сектору на 55 млрд рублей
Банк России ожидает, что правительство за период с 18 по 24 июня абсорбирует ликвидность банковского сектора на 55 миллиардов рублей, следует из прогноза,... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T11:34+0300
2025-06-17T11:34+0300
2025-06-17T11:34+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 18 по 24 июня абсорбирует ликвидность банковского сектора на 55 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 11 по 17 июня, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банковского сектора на 47 миллиардов рублей. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 87 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 9 миллиардов рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,038 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 1,02 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
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Банк России, Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, Банк России
ЦБ ожидает предоставления ликвидности банковскому сектору на 55 млрд рублей
ЦБ ожидает, что правительство с 18 по 24 июня предоставит ликвидность на 55 млрд рублей
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 18 по 24 июня абсорбирует ликвидность банковского сектора на 55 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 11 по 17 июня, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банковского сектора на 47 миллиардов рублей.
Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 87 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 9 миллиардов рублей.
Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,038 триллиона рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 1,02 триллиона рублей.
Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
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