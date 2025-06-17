Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каменный уголь в общей погрузке на сети РЖД в мае составил 28,2% - 17.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250617/ugol--858577867.html
Каменный уголь в общей погрузке на сети РЖД в мае составил 28,2%
Каменный уголь в общей погрузке на сети РЖД в мае составил 28,2% - 17.06.2025, ПРАЙМ
Каменный уголь в общей погрузке на сети РЖД в мае составил 28,2%
Каменный уголь составил 28,2% в общей погрузке на сети РЖД в мае, всего за этот период по железнодорожной сети отправлено 26,7 миллиона тонн угля, сообщила... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T15:00+0300
2025-06-17T15:00+0300
экономика
бизнес
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/80661/93/806619378_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81ccaa5c8a4c4a0af7bc625d55233a9a.jpg
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Каменный уголь составил 28,2% в общей погрузке на сети РЖД в мае, всего за этот период по железнодорожной сети отправлено 26,7 миллиона тонн угля, сообщила компания. "Каменный уголь составил 28,2% в общей погрузке на сети РЖД в мае. Всего по железной дороге отправлено 26,7 миллиона тонн угля, из них на экспорт в восточном направлении - 9,7 миллиона тонн", - говорится в сообщении. Отмечается, что могло быть отправлено больше угля, однако по уже согласованным заявкам ГУ-12 грузоотправители в мае не предъявили к перевозке 5,8 миллиона тонн угля, в том числе на экспорт - 4,4 миллиона тонн, из них в восточном направлении - 3 миллиона тонн. Об этом свидетельствуют данные свежего обзора Института экономики и развития транспорта. При этом вагонов под груз более чем достаточно. Расчетный парк для выполнения заявленного объема перевозок составляет 313 тысяч полувагонов. В то же время фактически содержится на 26% больше - 393 тысячи единиц, добавили РЖД. Работа РЖД и собственников вагонов с избыточным подвижным составом продолжает приносить результат, улучшая качество обслуживания грузоотправителей. В установленные сроки в мае доставлено 97% всех грузовых отправок, что на 0,4 процентного пункта выше апрельских значений, уточняется в сообщении.
https://1prime.ru/20250519/novak-857721182.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80661/93/806619378_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_c733503507d3292f2390700d659edeb4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, ржд
Экономика, Бизнес, РЖД
15:00 17.06.2025
 
Каменный уголь в общей погрузке на сети РЖД в мае составил 28,2%

РЖД: каменный уголь в общей погрузке в мае составил 28,2%

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДобыча угля
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Каменный уголь составил 28,2% в общей погрузке на сети РЖД в мае, всего за этот период по железнодорожной сети отправлено 26,7 миллиона тонн угля, сообщила компания.
"Каменный уголь составил 28,2% в общей погрузке на сети РЖД в мае. Всего по железной дороге отправлено 26,7 миллиона тонн угля, из них на экспорт в восточном направлении - 9,7 миллиона тонн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что могло быть отправлено больше угля, однако по уже согласованным заявкам ГУ-12 грузоотправители в мае не предъявили к перевозке 5,8 миллиона тонн угля, в том числе на экспорт - 4,4 миллиона тонн, из них в восточном направлении - 3 миллиона тонн. Об этом свидетельствуют данные свежего обзора Института экономики и развития транспорта.
При этом вагонов под груз более чем достаточно. Расчетный парк для выполнения заявленного объема перевозок составляет 313 тысяч полувагонов. В то же время фактически содержится на 26% больше - 393 тысячи единиц, добавили РЖД.
Работа РЖД и собственников вагонов с избыточным подвижным составом продолжает приносить результат, улучшая качество обслуживания грузоотправителей. В установленные сроки в мае доставлено 97% всех грузовых отправок, что на 0,4 процентного пункта выше апрельских значений, уточняется в сообщении.
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
Россия и Китай ведут переговоры об отмене импортной пошлины на уголь
19 мая, 17:06
 
ЭкономикаБизнесРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала