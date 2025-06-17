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Каменный уголь в общей погрузке на сети РЖД в мае составил 28,2%
Каменный уголь в общей погрузке на сети РЖД в мае составил 28,2% - 17.06.2025, ПРАЙМ
Каменный уголь в общей погрузке на сети РЖД в мае составил 28,2%
Каменный уголь составил 28,2% в общей погрузке на сети РЖД в мае, всего за этот период по железнодорожной сети отправлено 26,7 миллиона тонн угля, сообщила... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T15:00+0300
2025-06-17T15:00+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Каменный уголь составил 28,2% в общей погрузке на сети РЖД в мае, всего за этот период по железнодорожной сети отправлено 26,7 миллиона тонн угля, сообщила компания. "Каменный уголь составил 28,2% в общей погрузке на сети РЖД в мае. Всего по железной дороге отправлено 26,7 миллиона тонн угля, из них на экспорт в восточном направлении - 9,7 миллиона тонн", - говорится в сообщении. Отмечается, что могло быть отправлено больше угля, однако по уже согласованным заявкам ГУ-12 грузоотправители в мае не предъявили к перевозке 5,8 миллиона тонн угля, в том числе на экспорт - 4,4 миллиона тонн, из них в восточном направлении - 3 миллиона тонн. Об этом свидетельствуют данные свежего обзора Института экономики и развития транспорта. При этом вагонов под груз более чем достаточно. Расчетный парк для выполнения заявленного объема перевозок составляет 313 тысяч полувагонов. В то же время фактически содержится на 26% больше - 393 тысячи единиц, добавили РЖД. Работа РЖД и собственников вагонов с избыточным подвижным составом продолжает приносить результат, улучшая качество обслуживания грузоотправителей. В установленные сроки в мае доставлено 97% всех грузовых отправок, что на 0,4 процентного пункта выше апрельских значений, уточняется в сообщении.
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бизнес, ржд
Каменный уголь в общей погрузке на сети РЖД в мае составил 28,2%
РЖД: каменный уголь в общей погрузке в мае составил 28,2%
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Каменный уголь составил 28,2% в общей погрузке на сети РЖД в мае, всего за этот период по железнодорожной сети отправлено 26,7 миллиона тонн угля, сообщила компания.
"Каменный уголь составил 28,2% в общей погрузке на сети РЖД в мае. Всего по железной дороге отправлено 26,7 миллиона тонн угля, из них на экспорт в восточном направлении - 9,7 миллиона тонн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что могло быть отправлено больше угля, однако по уже согласованным заявкам ГУ-12 грузоотправители в мае не предъявили к перевозке 5,8 миллиона тонн угля, в том числе на экспорт - 4,4 миллиона тонн, из них в восточном направлении - 3 миллиона тонн. Об этом свидетельствуют данные свежего обзора Института экономики и развития транспорта.
При этом вагонов под груз более чем достаточно. Расчетный парк для выполнения заявленного объема перевозок составляет 313 тысяч полувагонов. В то же время фактически содержится на 26% больше - 393 тысячи единиц, добавили РЖД.
Работа РЖД и собственников вагонов с избыточным подвижным составом продолжает приносить результат, улучшая качество обслуживания грузоотправителей. В установленные сроки в мае доставлено 97% всех грузовых отправок, что на 0,4 процентного пункта выше апрельских значений, уточняется в сообщении.
Россия и Китай ведут переговоры об отмене импортной пошлины на уголь