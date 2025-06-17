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"Войну не выиграть". На Западе призвали к радикальным мерам по Украине

"Войну не выиграть". На Западе призвали к радикальным мерам по Украине - 17.06.2025, ПРАЙМ

"Войну не выиграть". На Западе призвали к радикальным мерам по Украине

Западные страны будут вынуждены заставить Киев согласиться на компромисс ради завершения боевых действий, говорится в материале издания Politico. | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T09:35+0300

2025-06-17T09:35+0300

2025-06-17T09:35+0300

политика

украина

общество

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Западные страны будут вынуждены заставить Киев согласиться на компромисс ради завершения боевых действий, говорится в материале издания Politico.Согласно статье, восстановление территориальной целостности Украины потребует гораздо больше поддержки, а также эскалации, возможно, даже отправки западных сил или прямого вмешательства НАТО. Это то, что западные правительства не желают рассматривать."Это ставит перед нами сложную, но все более необходимую задачу: поддержка Украины может вскоре означать помочь ей закончить войну, а не выиграть ее", — отмечается в материале.По этой причине, компромисс может стать единственным вариантом решения, заключили в издании.

https://1prime.ru/20250616/risk-858551226.html

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