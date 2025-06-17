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Осужденные за продажу билетов по завышенным ценам пытались возместить ущерб

Осужденные за продажу билетов по завышенным ценам пытались возместить ущерб - 17.06.2025, ПРАЙМ

Осужденные за продажу билетов по завышенным ценам пытались возместить ущерб

Осужденные за продажу по завышенным ценам билетов от имени Большого, Малого, Мариинского и других театров пытались возместить ущерб по делу, указано в... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T05:19+0300

2025-06-17T05:19+0300

2025-06-17T05:19+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Осужденные за продажу по завышенным ценам билетов от имени Большого, Малого, Мариинского и других театров пытались возместить ущерб по делу, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, несколько фигурантов частично возмещали причиненный потерпевшим имущественный ущерб. Выплаченная сумма не сообщается. Уточняется, что, по словам государственного обвинителя, причиненный ущерб в полном объеме не возмещен, а обвиняемые не принесли потерпевшим извинений. По данным следствия, Андрей Хартанюк, его мать - Ирина Хартанюк, Виталий Гашаков, Алексей Куринов, Яна Тагина и Юлия Чарыкова в составе банды в феврале 2017 года создали сайты-двойники в том числе Мариинского, Большого и Малого театров, Театра наций, Российского академического молодежного театра (РАМТ), Консерватории им. П.И. Чайковского, Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская Башня". Через них преступники незаконно продавали билеты по завышенным ценам. Всего в афере участвовало более 150 человек, в том числе IT-специалисты, сотрудники колл-центров, продавцы билетов, курьеры, программисты, менеджеры по рекламе, а также сисадмины. При этом для конспирации оператором доменных имен были иностранные компании, а общение с покупателями билетов происходило по интернет-телефонии. Суд признал подсудимых виновными в мошенничестве и незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Приговором суда Куринову назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 800 тысяч рублей, Гашакову – 4 года и 6 месяцев лишения свободы и штрафа 600 тысяч рублей. Чарыкова и Тагина приговорены к условным срокам. Хартанюки объявлены в розыск и заочно арестованы. Позже, согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Куринову смягчили срок до 7 лет и 5 месяцев. Кроме того, для возмещения ущерба на недвижимость, авто и деньги обвиняемых был наложен арест.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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