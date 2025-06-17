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Путин спросил у Чемезова об ущербе "Боинга" после ухода компании из России
Путин спросил у Чемезова об ущербе "Боинга" после ухода компании из России - 17.06.2025, ПРАЙМ
Путин спросил у Чемезова об ущербе "Боинга" после ухода компании из России
Президент России Владимир Путин спросил главу "Ростеха" Сергея Чемезова об ущербе "Боинга" из-за ухода компании с российского рынка. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T15:37+0300
2025-06-17T15:37+0300
2025-06-17T15:37+0300
бизнес
россия
сергей чемезов
владимир путин
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин спросил главу "Ростеха" Сергея Чемезова об ущербе "Боинга" из-за ухода компании с российского рынка. Глава государства во вторник провел встречу с гендиректором госкорпорации. Президент, в том числе поинтересовался у Чемезова, в каком состоянии сейчас находится титановое производство "Ростеха". "Сегодня, конечно, у нас загружено предприятие, может быть, не совсем полностью, но тем не менее. В основном мы работаем на наши авиационные, вертолётные предприятия. Но поскольку американцы ушли, наше совместное предприятие с "Боингом", к сожалению, заморожено, поэтому объёмы уменьшились", - сообщил глава "Ростеха". "Я так понимаю, что они ущерб понесли от этого ухода?" - спросил Путин. Чемезов подтвердил это, упомянув, что компания привезла много современных станков, было создано целое производство. "Мало того, мы совместно с ними создали пять самых суперсовременных сплавов, но интеллектуальной собственностью мы владеем 50 на 50", - рассказал глава "Ростеха". Путин уточнил, идет ли речь об авиационной промышленности. "Для авиационной промышленности, да", - ответил Чемезов.
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бизнес, россия, сергей чемезов, владимир путин, ростех, боинг
Бизнес, РОССИЯ, Сергей Чемезов, Владимир Путин, Ростех, Боинг
Путин спросил у Чемезова об ущербе "Боинга" после ухода компании из России
Путин спросил Чемезова об ущербе "Боинга" из-за ухода с российского рынка
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин спросил главу "Ростеха" Сергея Чемезова об ущербе "Боинга" из-за ухода компании с российского рынка.
Глава государства во вторник провел встречу с гендиректором госкорпорации. Президент, в том числе поинтересовался у Чемезова, в каком состоянии сейчас находится титановое производство "Ростеха".
"Сегодня, конечно, у нас загружено предприятие, может быть, не совсем полностью, но тем не менее. В основном мы работаем на наши авиационные, вертолётные предприятия. Но поскольку американцы ушли, наше совместное предприятие с "Боингом", к сожалению, заморожено, поэтому объёмы уменьшились", - сообщил глава "Ростеха".
"Я так понимаю, что они ущерб понесли от этого ухода?" - спросил Путин.
Чемезов подтвердил это, упомянув, что компания привезла много современных станков, было создано целое производство.
"Мало того, мы совместно с ними создали пять самых суперсовременных сплавов, но интеллектуальной собственностью мы владеем 50 на 50", - рассказал глава "Ростеха".
Путин уточнил, идет ли речь об авиационной промышленности.
"Для авиационной промышленности, да", - ответил Чемезов.
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