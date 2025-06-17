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США предложили России взять паузу в контактах по нормализации диалога

США предложили России взять паузу в контактах по нормализации диалога - 17.06.2025, ПРАЙМ

США предложили России взять паузу в контактах по нормализации диалога

США предложили РФ взять паузу в двусторонних контактах по нормализации диалога, договоренность по следующей встрече будет достигнута, сообщил помощник... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T17:20+0300

2025-06-17T17:20+0300

2025-06-17T17:20+0300

политика

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юрий ушаков

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. США предложили РФ взять паузу в двусторонних контактах по нормализации диалога, договоренность по следующей встрече будет достигнута, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "По линии МИДа давались разъяснения, что вначале было условлено провести следующий контакт в контексте нормализации отношений в Москве, но потом американцы предложили взять паузу, и сейчас очевидно, между, соответственно, Госдепартаментом и МИДом будет какая-то достигнута договоренность, где и когда проводить очередную встречу. Но пока вопрос несколько подвис", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://1prime.ru/20250616/konsultatsii-858540847.html

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