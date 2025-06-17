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США предложили России взять паузу в контактах по нормализации диалога - 17.06.2025, ПРАЙМ
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США предложили России взять паузу в контактах по нормализации диалога
США предложили России взять паузу в контактах по нормализации диалога - 17.06.2025, ПРАЙМ
США предложили России взять паузу в контактах по нормализации диалога
США предложили РФ взять паузу в двусторонних контактах по нормализации диалога, договоренность по следующей встрече будет достигнута, сообщил помощник... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T17:20+0300
2025-06-17T17:20+0300
политика
россия
общество
москва
сша
рф
юрий ушаков
мид
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. США предложили РФ взять паузу в двусторонних контактах по нормализации диалога, договоренность по следующей встрече будет достигнута, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "По линии МИДа давались разъяснения, что вначале было условлено провести следующий контакт в контексте нормализации отношений в Москве, но потом американцы предложили взять паузу, и сейчас очевидно, между, соответственно, Госдепартаментом и МИДом будет какая-то достигнута договоренность, где и когда проводить очередную встречу. Но пока вопрос несколько подвис", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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россия, общество , москва, сша, рф, юрий ушаков, мид
Политика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, США, РФ, Юрий Ушаков, МИД
17:20 17.06.2025
 
США предложили России взять паузу в контактах по нормализации диалога

Ушаков: США предложили России взять паузу в контактах по нормализации диалога

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. США предложили РФ взять паузу в двусторонних контактах по нормализации диалога, договоренность по следующей встрече будет достигнута, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"По линии МИДа давались разъяснения, что вначале было условлено провести следующий контакт в контексте нормализации отношений в Москве, но потом американцы предложили взять паузу, и сейчас очевидно, между, соответственно, Госдепартаментом и МИДом будет какая-то достигнута договоренность, где и когда проводить очередную встречу. Но пока вопрос несколько подвис", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
%Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
США отменили консультации с Россией по нормализации работы посольств
Вчера, 15:57
 
ПолитикаРОССИЯОбществоМОСКВАСШАРФЮрий УшаковМИД
 
 
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