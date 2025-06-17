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Товарооборот России и Индонезии вырос почти на 40% - 17.06.2025, ПРАЙМ
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Товарооборот России и Индонезии вырос почти на 40%
Товарооборот России и Индонезии вырос почти на 40% - 17.06.2025, ПРАЙМ
Товарооборот России и Индонезии вырос почти на 40%
Товарооборот России и Индонезии за январь-апрель 2025 года вырос почти на 40%, а по итогам прошлого года достиг 4,3 миллиарда долларов, сообщил журналистам... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T17:11+0300
2025-06-17T17:11+0300
экономика
россия
мировая экономика
индонезия
рф
юрий ушаков
денис мантуров
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Товарооборот России и Индонезии за январь-апрель 2025 года вырос почти на 40%, а по итогам прошлого года достиг 4,3 миллиарда долларов, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Товарооборот с Индонезией за январь-апрель текущего года увеличился почти на 40%. В прошлом году он составил 4,3 миллиарда долларов", - сообщил Ушаков. По его словам, очень плодотворно и активно работает совместная комиссия России и Индонезии по торгово-экономическому сотрудничеству, которую со стороны России возглавляет первый вице-премьер Денис Мантуров.
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россия, мировая экономика, индонезия, рф, юрий ушаков, денис мантуров
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДОНЕЗИЯ, РФ, Юрий Ушаков, Денис Мантуров
17:11 17.06.2025
 
Товарооборот России и Индонезии вырос почти на 40%

Ушаков: товарооборот России и Индонезии за январь-апрель вырос почти на 40%

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк#Помощник президента РФ Юрий Ушаков
#Помощник президента РФ Юрий Ушаков - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Товарооборот России и Индонезии за январь-апрель 2025 года вырос почти на 40%, а по итогам прошлого года достиг 4,3 миллиарда долларов, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Товарооборот с Индонезией за январь-апрель текущего года увеличился почти на 40%. В прошлом году он составил 4,3 миллиарда долларов", - сообщил Ушаков.
По его словам, очень плодотворно и активно работает совместная комиссия России и Индонезии по торгово-экономическому сотрудничеству, которую со стороны России возглавляет первый вице-премьер Денис Мантуров.
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ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаИНДОНЕЗИЯРФЮрий УшаковДенис Мантуров
 
 
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