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Товарооборот России и Индонезии вырос почти на 40%

Товарооборот России и Индонезии вырос почти на 40% - 17.06.2025, ПРАЙМ

Товарооборот России и Индонезии вырос почти на 40%

Товарооборот России и Индонезии за январь-апрель 2025 года вырос почти на 40%, а по итогам прошлого года достиг 4,3 миллиарда долларов, сообщил журналистам... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T17:11+0300

2025-06-17T17:11+0300

2025-06-17T17:11+0300

экономика

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юрий ушаков

денис мантуров

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Товарооборот России и Индонезии за январь-апрель 2025 года вырос почти на 40%, а по итогам прошлого года достиг 4,3 миллиарда долларов, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Товарооборот с Индонезией за январь-апрель текущего года увеличился почти на 40%. В прошлом году он составил 4,3 миллиарда долларов", - сообщил Ушаков. По его словам, очень плодотворно и активно работает совместная комиссия России и Индонезии по торгово-экономическому сотрудничеству, которую со стороны России возглавляет первый вице-премьер Денис Мантуров.

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россия, мировая экономика, индонезия, рф, юрий ушаков, денис мантуров