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ВТБ в 2025 году откроет почти 400 новых офисов

ВТБ в 2025 году откроет почти 400 новых офисов - 17.06.2025, ПРАЙМ

ВТБ в 2025 году откроет почти 400 новых офисов

ВТБ продолжает масштабное расширение региональной сети - в 2025 году банк откроет почти 400 новых офисов в регионах РФ, сообщили в пресс-службе банка в... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T11:01+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. ВТБ продолжает масштабное расширение региональной сети - в 2025 году банк откроет почти 400 новых офисов в регионах РФ, сообщили в пресс-службе банка в преддверии ПМЭФ. "ВТБ продолжает масштабное расширение региональной сети. В 2025 году банк уже открыл 70 новых отделений, а до конца года планирует запустить еще более 300 точек продаж с учетом интеграции РНКБ и "Почта банка". Существенная часть новых офисов появится в регионах, где спрос на банковские услуги особенно высок", - приводятся в сообщении слова члена правления ВТБ Руслана Еременко. Согласно сообщению, на данный момент сеть ВТБ насчитывает 1 638 отделений и охватывает все 89 регионов России, присутствуя в 622 населенных пунктах. Совокупный охват сети превышает 77 миллионов человек. До конца 2025 года в обновленном формате будут работать более 36% отделений – свыше 700 офисов, также отмечается в релизе. "В рамках интеграции к ВТБ перейдут 176 офисов РНКБ, объединение завершится к октябрю 2025 года. Трансформация точек продаж "Почта банка" также в активной фазе: с октября начнется ребрендинг более 190 клиентских центров, из которых 68 поменяют вывески уже в этом году. Завершение интеграции "Почта банка" ожидается в мае 2026 года. Всего в 2025 году в рамках интеграции под бренд ВТБ перейдет 240 офисов РНКБ и "Почта банка" - говорится в сообщении. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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