https://1prime.ru/20250617/vtb-858582458.html

ВТБ перевел инвестиционную инфраструктуру на российские технологии

ВТБ перевел инвестиционную инфраструктуру на российские технологии - 17.06.2025, ПРАЙМ

ВТБ перевел инвестиционную инфраструктуру на российские технологии

Брокер ВТБ перевел инвестиционную инфраструктуру на технологии, полностью основанные на отечественных разработках, следует из сообщения банка. | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T16:08+0300

2025-06-17T16:08+0300

2025-06-17T16:08+0300

экономика

технологии

россия

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/84286/44/842864493_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_f527fa85919990a53124c580c37d6cd6.jpg

МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Брокер ВТБ перевел инвестиционную инфраструктуру на технологии, полностью основанные на отечественных разработках, следует из сообщения банка. "Брокер ВТБ завершил переход на цифровую платформу, полностью основанную на российских технологических решениях. Это позволит быстрее запускать новые продукты и совершенствовать сервис для клиентов", - говорится в сообщении. "Переход на собственную технологическую платформу стал важным этапом масштабной цифровой трансформации, направленной на повышение надежности, гибкости и технологического суверенитета всей брокерской инфраструктуры", - добавляется там. Техническое ядро системы не содержит иностранных компонентов, что исключает риски, связанные с отзывом или прекращением лицензий, и обеспечивает бесперебойное развитие сервиса в рамках российской юрисдикции, отмечают также в ВТБ. "В 2025 году брокер ВТБ завершил переход на полностью российское программное обеспечение. Все ключевые системы... независимы от иностранных вендоров. Это обеспечивает высокую надежность… полное соответствие требованиям регуляторов и абсолютную технологическую независимость", — отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

https://1prime.ru/20250617/vtb--858566676.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, втб