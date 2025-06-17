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ВТБ перевел инвестиционную инфраструктуру на российские технологии - 17.06.2025, ПРАЙМ
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ВТБ перевел инвестиционную инфраструктуру на российские технологии
ВТБ перевел инвестиционную инфраструктуру на российские технологии - 17.06.2025, ПРАЙМ
ВТБ перевел инвестиционную инфраструктуру на российские технологии
Брокер ВТБ перевел инвестиционную инфраструктуру на технологии, полностью основанные на отечественных разработках, следует из сообщения банка. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T16:08+0300
2025-06-17T16:08+0300
экономика
технологии
россия
втб
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Брокер ВТБ перевел инвестиционную инфраструктуру на технологии, полностью основанные на отечественных разработках, следует из сообщения банка. "Брокер ВТБ завершил переход на цифровую платформу, полностью основанную на российских технологических решениях. Это позволит быстрее запускать новые продукты и совершенствовать сервис для клиентов", - говорится в сообщении. "Переход на собственную технологическую платформу стал важным этапом масштабной цифровой трансформации, направленной на повышение надежности, гибкости и технологического суверенитета всей брокерской инфраструктуры", - добавляется там. Техническое ядро системы не содержит иностранных компонентов, что исключает риски, связанные с отзывом или прекращением лицензий, и обеспечивает бесперебойное развитие сервиса в рамках российской юрисдикции, отмечают также в ВТБ. "В 2025 году брокер ВТБ завершил переход на полностью российское программное обеспечение. Все ключевые системы... независимы от иностранных вендоров. Это обеспечивает высокую надежность… полное соответствие требованиям регуляторов и абсолютную технологическую независимость", — отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.
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технологии, россия, втб
Экономика, Технологии, РОССИЯ, ВТБ
16:08 17.06.2025
 
ВТБ перевел инвестиционную инфраструктуру на российские технологии

Брокер ВТБ перевел инвестиционную инфраструктуру на российские технологии

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Брокер ВТБ перевел инвестиционную инфраструктуру на технологии, полностью основанные на отечественных разработках, следует из сообщения банка.
"Брокер ВТБ завершил переход на цифровую платформу, полностью основанную на российских технологических решениях. Это позволит быстрее запускать новые продукты и совершенствовать сервис для клиентов", - говорится в сообщении.
"Переход на собственную технологическую платформу стал важным этапом масштабной цифровой трансформации, направленной на повышение надежности, гибкости и технологического суверенитета всей брокерской инфраструктуры", - добавляется там.
Техническое ядро системы не содержит иностранных компонентов, что исключает риски, связанные с отзывом или прекращением лицензий, и обеспечивает бесперебойное развитие сервиса в рамках российской юрисдикции, отмечают также в ВТБ.
"В 2025 году брокер ВТБ завершил переход на полностью российское программное обеспечение. Все ключевые системы... независимы от иностранных вендоров. Это обеспечивает высокую надежность… полное соответствие требованиям регуляторов и абсолютную технологическую независимость", — отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
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ЭкономикаТехнологииРОССИЯВТБ
 
 
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