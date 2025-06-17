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Рекордные 43% центробанков планируют наращивать золотые резервы - 17.06.2025, ПРАЙМ
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Рекордные 43% центробанков планируют наращивать золотые резервы
Рекордные 43% центробанков планируют наращивать золотые резервы - 17.06.2025, ПРАЙМ
Рекордные 43% центробанков планируют наращивать золотые резервы
Рекордные 43% центробанков планируют наращивать свои золотые запасы в ближайший год, при этом ни один регулятор не ожидает их снижения, говорится в исследовании | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T11:19+0300
2025-06-17T11:19+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Рекордные 43% центробанков планируют наращивать свои золотые запасы в ближайший год, при этом ни один регулятор не ожидает их снижения, говорится в исследовании Всемирного совета по золоту (WGC). "Центральные банки продолжают сохранять благоприятные ожидания относительно золота. В этом году рекордные 43% респондентов считают, что их собственные золотые резервы увеличатся в следующие 12 месяцев. Интересно, что никто из центробанков не ожидает снижения своих золотых резервов", - говорится в исследовании, в ходе которого опросили 73 финансовых регулятора. В прошлом году лишь 29% регуляторов сообщили о планах по наращиванию золотых резервов. При этом еще больше центробанков - 95% - в целом уверены, что мировые золотые резервы увеличатся в течение следующих 12 месяцев. Годом ранее таких было 81%. Среди основных причин желания центробанков наращивать вложения в золото - его эффективность во время кризиса, диверсификация портфеля и хеджирование инфляции. При этом центральные банки последние три года ежегодно пополняли свои резервы более чем на 1000 тонн золота, что значительно больше среднего показателя в 400-500 тонн за предыдущее десятилетие. Согласно данным ЦБ, золотые резервы России в апреле составили 74,9 миллиона тройских унций, стоимость которых оценивается в 247 миллиардов долларов. В мае вложения российского регулятора в денежном выражении выросли до 248,2 миллиарда долларов.
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финансы, банки
Экономика, Финансы, Банки
11:19 17.06.2025
 
Рекордные 43% центробанков планируют наращивать золотые резервы

WGC: рекордные 43% центробанков планируют наращивать золотые резервы в ближайший год

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
© Unsplah/Jingming Pan
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Рекордные 43% центробанков планируют наращивать свои золотые запасы в ближайший год, при этом ни один регулятор не ожидает их снижения, говорится в исследовании Всемирного совета по золоту (WGC).
"Центральные банки продолжают сохранять благоприятные ожидания относительно золота. В этом году рекордные 43% респондентов считают, что их собственные золотые резервы увеличатся в следующие 12 месяцев. Интересно, что никто из центробанков не ожидает снижения своих золотых резервов", - говорится в исследовании, в ходе которого опросили 73 финансовых регулятора.
В прошлом году лишь 29% регуляторов сообщили о планах по наращиванию золотых резервов.
При этом еще больше центробанков - 95% - в целом уверены, что мировые золотые резервы увеличатся в течение следующих 12 месяцев. Годом ранее таких было 81%.
Среди основных причин желания центробанков наращивать вложения в золото - его эффективность во время кризиса, диверсификация портфеля и хеджирование инфляции.
При этом центральные банки последние три года ежегодно пополняли свои резервы более чем на 1000 тонн золота, что значительно больше среднего показателя в 400-500 тонн за предыдущее десятилетие.
Согласно данным ЦБ, золотые резервы России в апреле составили 74,9 миллиона тройских унций, стоимость которых оценивается в 247 миллиардов долларов. В мае вложения российского регулятора в денежном выражении выросли до 248,2 миллиарда долларов.
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