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СМИ: иранские чиновники заявили о готовности возобновить переговоры с США

СМИ: иранские чиновники заявили о готовности возобновить переговоры с США - 17.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: иранские чиновники заявили о готовности возобновить переговоры с США

Иранские чиновники заявили посредникам, что готовы возобновить переговоры с США, но сначала хотят, чтобы Израиль прекратил свои атаки, сообщает газета... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T08:04+0300

2025-06-17T08:04+0300

2025-06-17T08:04+0300

политика

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Иранские чиновники заявили посредникам, что готовы возобновить переговоры с США, но сначала хотят, чтобы Израиль прекратил свои атаки, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. "Иранские официальные лица заявили посредникам, что они готовы возобновить ядерные переговоры с США, но сначала они хотят, чтобы Израиль прекратил свои нападения", - говорится в публикации. По данным издания, усилия по началу переговоров о прекращении огня возглавили Оман и Катар. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

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израиль, иран, сша, washington post