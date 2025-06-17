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СМИ: иранские чиновники заявили о готовности возобновить переговоры с США - 17.06.2025, ПРАЙМ
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СМИ: иранские чиновники заявили о готовности возобновить переговоры с США
СМИ: иранские чиновники заявили о готовности возобновить переговоры с США - 17.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: иранские чиновники заявили о готовности возобновить переговоры с США
Иранские чиновники заявили посредникам, что готовы возобновить переговоры с США, но сначала хотят, чтобы Израиль прекратил свои атаки, сообщает газета... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T08:04+0300
2025-06-17T08:04+0300
политика
израиль
иран
сша
washington post
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Иранские чиновники заявили посредникам, что готовы возобновить переговоры с США, но сначала хотят, чтобы Израиль прекратил свои атаки, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. "Иранские официальные лица заявили посредникам, что они готовы возобновить ядерные переговоры с США, но сначала они хотят, чтобы Израиль прекратил свои нападения", - говорится в публикации. По данным издания, усилия по началу переговоров о прекращении огня возглавили Оман и Катар. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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израиль, иран, сша, washington post
Политика, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, США, Washington Post
08:04 17.06.2025
 
СМИ: иранские чиновники заявили о готовности возобновить переговоры с США

WP: иранские чиновники заявили о готовности возобновить переговоры с США

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Иранские чиновники заявили посредникам, что готовы возобновить переговоры с США, но сначала хотят, чтобы Израиль прекратил свои атаки, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Иранские официальные лица заявили посредникам, что они готовы возобновить ядерные переговоры с США, но сначала они хотят, чтобы Израиль прекратил свои нападения", - говорится в публикации.
По данным издания, усилия по началу переговоров о прекращении огня возглавили Оман и Катар.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
WSJ: Иран посылает США сигналы о готовности закончить боевые действия
Вчера, 17:49
 
ПолитикаИЗРАИЛЬИРАНСШАWashington Post
 
 
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