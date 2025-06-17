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Юань открыл торги во вторник ростом

Юань открыл торги во вторник ростом - 17.06.2025, ПРАЙМ

Юань открыл торги во вторник ростом

Курс рубля в начале торгов вторника снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 10,92 рубля, следует из данных Московской биржи. | 17.06.2025, ПРАЙМ

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экономика

юань

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 10,92 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск рос на 3 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 10,92 рубля.

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