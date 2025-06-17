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Курс юаня к рублю умеренно растет в первые часы торгов вторника - 17.06.2025, ПРАЙМ
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Курс юаня к рублю умеренно растет в первые часы торгов вторника
Курс юаня к рублю умеренно растет в первые часы торгов вторника - 17.06.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю умеренно растет в первые часы торгов вторника
Курс юаня к рублю в первые часы торгов вторника демонстрирует умеренный рост, следует из данных Московской биржи. | 17.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов вторника демонстрирует умеренный рост, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.49 мск растет на 3 копейки, до 10,92 рубля. "На наш взгляд, ситуация в ценах на нефть еще может добавить сил рублю и способствовать его выходу на новые локальные максимумы. При этом основным фактором поддержки национальной валюты продолжает выступать высокий интерес к рублевым активам в условиях поступательного снижения ключевой ставки", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. Во вторник данные факторы будут способствовать продолжению движения пары юань-рубль в диапазоне 10,5-11 рублей, с возможностью отступления юаня в район 10,8 рубля, добавляет эксперт. "По паре юань-рубль сформировалась не очень сильная поддержка в районе 10,8-10,9 рубля. Фундаментально рублю нужно бы ослабнуть, но мы не исключаем сильного и быстрого удара вниз по паре при появлении позитивных новостей", - заключает Алексей Антонов из "Алор брокер".
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рынок, торги, москва, псб
Рынок, Торги, МОСКВА, ПСБ
11:57 17.06.2025
 
Курс юаня к рублю умеренно растет в первые часы торгов вторника

Курс юаня к рублю в первые часы торгов растет до 10,92 рубля

© fotolia.com / Wellford TillerКитайский юань
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© fotolia.com / Wellford Tiller
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов вторника демонстрирует умеренный рост, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.49 мск растет на 3 копейки, до 10,92 рубля.
"На наш взгляд, ситуация в ценах на нефть еще может добавить сил рублю и способствовать его выходу на новые локальные максимумы. При этом основным фактором поддержки национальной валюты продолжает выступать высокий интерес к рублевым активам в условиях поступательного снижения ключевой ставки", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
Во вторник данные факторы будут способствовать продолжению движения пары юань-рубль в диапазоне 10,5-11 рублей, с возможностью отступления юаня в район 10,8 рубля, добавляет эксперт.
"По паре юань-рубль сформировалась не очень сильная поддержка в районе 10,8-10,9 рубля. Фундаментально рублю нужно бы ослабнуть, но мы не исключаем сильного и быстрого удара вниз по паре при появлении позитивных новостей", - заключает Алексей Антонов из "Алор брокер".
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