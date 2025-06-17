https://1prime.ru/20250617/zakharova-858566137.html

Захарова оценила итоги заседания G7

Захарова оценила итоги заседания G7 - 17.06.2025, ПРАЙМ

Захарова оценила итоги заседания G7

Главным результатом заседания стран "Большой семерки" (G7) стала констатация многомиллиардного ущерба, который ей нанесли антироссийские санкции, заявила... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T10:39+0300

2025-06-17T10:39+0300

2025-06-17T10:39+0300

экономика

москва

запад

мария захарова

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МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Главным результатом заседания стран "Большой семерки" (G7) стала констатация многомиллиардного ущерба, который ей нанесли антироссийские санкции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Главным результатом заседания "семерки" стала констатация многомиллиардного ущерба, который ей нанесли антироссийские санкции", - написала она в своем Telegram-канале. При этом Захарова иронично описала сложившуюся ситуацию как "самострел". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20250616/zakharova-858518817.html

москва

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москва, запад, мария захарова