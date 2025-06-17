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Захарова оценила итоги заседания G7 - 17.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Захарова оценила итоги заседания G7
Захарова оценила итоги заседания G7 - 17.06.2025, ПРАЙМ
Захарова оценила итоги заседания G7
Главным результатом заседания стран "Большой семерки" (G7) стала констатация многомиллиардного ущерба, который ей нанесли антироссийские санкции, заявила... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T10:39+0300
2025-06-17T10:39+0300
экономика
москва
запад
мария захарова
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МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Главным результатом заседания стран "Большой семерки" (G7) стала констатация многомиллиардного ущерба, который ей нанесли антироссийские санкции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Главным результатом заседания "семерки" стала констатация многомиллиардного ущерба, который ей нанесли антироссийские санкции", - написала она в своем Telegram-канале. При этом Захарова иронично описала сложившуюся ситуацию как "самострел". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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москва, запад, мария захарова
Экономика, МОСКВА, ЗАПАД, Мария Захарова
10:39 17.06.2025
 
Захарова оценила итоги заседания G7

Захарова: результатом встречи G7 стала констатация ущерба от санкций против РФ

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Главным результатом заседания стран "Большой семерки" (G7) стала констатация многомиллиардного ущерба, который ей нанесли антироссийские санкции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Главным результатом заседания "семерки" стала констатация многомиллиардного ущерба, который ей нанесли антироссийские санкции", - написала она в своем Telegram-канале.
При этом Захарова иронично описала сложившуюся ситуацию как "самострел".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
Захарова рассказала о содействии выезду российских граждан из Ирана
Вчера, 09:50
 
ЭкономикаМОСКВАЗАПАДМария Захарова
 
 
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