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Захарова отреагировала на угрозы главы МИД Эстонии "принести войну"
Захарова отреагировала на угрозы главы МИД Эстонии "принести войну" - 17.06.2025, ПРАЙМ
Захарова отреагировала на угрозы главы МИД Эстонии "принести войну"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахна, пригрозивший войной России, плохо... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T17:38+0300
2025-06-17T17:38+0300
2025-06-17T17:38+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахна, пригрозивший войной России, плохо понимает, о чем говорит. "Мне кажется, он плохо понимает, о чем говорит. Прячется за натовским логотипом, провокационно придумывая нелепые идеи", - заметила дипломат."Кстати, и в Брюсселе таких деятелей всерьез не воспринимают - они нужны как шумные эффекты вдоль границы", - добавила Захарова. Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна пригрозил России войной. По его словам, "новая концепция заключается в том, что если Россия придет, то мы принесем войну в Россию". Цахкна добавил, что на саммите НАТО, который пройдет в конце июня, члены альянса обсудят увеличение оборонных бюджетов и новые варианты немедленного реагирования якобы в случае российского нападения.
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Политика, Общество , ЭСТОНИЯ, РФ, Брюссель, Мария Захарова, МИД, НАТО
Захарова отреагировала на угрозы главы МИД Эстонии "принести войну"
Захарова: глава МИД Эстонии Цахкна плохо понимает, о чем говорит
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахна, пригрозивший войной России, плохо понимает, о чем говорит.
"Мне кажется, он плохо понимает, о чем говорит. Прячется за натовским логотипом, провокационно придумывая нелепые идеи", - заметила дипломат.
"Кстати, и в Брюсселе таких деятелей всерьез не воспринимают - они нужны как шумные эффекты вдоль границы", - добавила Захарова.
Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна пригрозил России войной. По его словам, "новая концепция заключается в том, что если Россия придет, то мы принесем войну в Россию". Цахкна добавил, что на саммите НАТО, который пройдет в конце июня, члены альянса обсудят увеличение оборонных бюджетов и новые варианты немедленного реагирования якобы в случае российского нападения.
"Принесем войну". Глава МИД Эстонии резко высказался в адрес России