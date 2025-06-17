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Захарова отреагировала на угрозы главы МИД Эстонии "принести войну" - 17.06.2025, ПРАЙМ
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Захарова отреагировала на угрозы главы МИД Эстонии "принести войну"
Захарова отреагировала на угрозы главы МИД Эстонии "принести войну" - 17.06.2025, ПРАЙМ
Захарова отреагировала на угрозы главы МИД Эстонии "принести войну"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахна, пригрозивший войной России, плохо... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T17:38+0300
2025-06-17T17:38+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахна, пригрозивший войной России, плохо понимает, о чем говорит. "Мне кажется, он плохо понимает, о чем говорит. Прячется за натовским логотипом, провокационно придумывая нелепые идеи", - заметила дипломат."Кстати, и в Брюсселе таких деятелей всерьез не воспринимают - они нужны как шумные эффекты вдоль границы", - добавила Захарова. Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна пригрозил России войной. По его словам, "новая концепция заключается в том, что если Россия придет, то мы принесем войну в Россию". Цахкна добавил, что на саммите НАТО, который пройдет в конце июня, члены альянса обсудят увеличение оборонных бюджетов и новые варианты немедленного реагирования якобы в случае российского нападения.
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общество , эстония, рф, брюссель, мария захарова, мид, нато
Политика, Общество , ЭСТОНИЯ, РФ, Брюссель, Мария Захарова, МИД, НАТО
17:38 17.06.2025
 
Захарова отреагировала на угрозы главы МИД Эстонии "принести войну"

Захарова: глава МИД Эстонии Цахкна плохо понимает, о чем говорит

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахна, пригрозивший войной России, плохо понимает, о чем говорит.
"Мне кажется, он плохо понимает, о чем говорит. Прячется за натовским логотипом, провокационно придумывая нелепые идеи", - заметила дипломат.
"Кстати, и в Брюсселе таких деятелей всерьез не воспринимают - они нужны как шумные эффекты вдоль границы", - добавила Захарова.
Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна пригрозил России войной. По его словам, "новая концепция заключается в том, что если Россия придет, то мы принесем войну в Россию". Цахкна добавил, что на саммите НАТО, который пройдет в конце июня, члены альянса обсудят увеличение оборонных бюджетов и новые варианты немедленного реагирования якобы в случае российского нападения.
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15:04
 
ПолитикаОбществоЭСТОНИЯРФБрюссельМария ЗахароваМИДНАТО
 
 
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