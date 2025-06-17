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Захарова отреагировала на угрозы главы МИД Эстонии "принести войну"

Захарова отреагировала на угрозы главы МИД Эстонии "принести войну" - 17.06.2025, ПРАЙМ

Захарова отреагировала на угрозы главы МИД Эстонии "принести войну"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахна, пригрозивший войной России, плохо... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T17:38+0300

2025-06-17T17:38+0300

2025-06-17T17:38+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахна, пригрозивший войной России, плохо понимает, о чем говорит. "Мне кажется, он плохо понимает, о чем говорит. Прячется за натовским логотипом, провокационно придумывая нелепые идеи", - заметила дипломат."Кстати, и в Брюсселе таких деятелей всерьез не воспринимают - они нужны как шумные эффекты вдоль границы", - добавила Захарова. Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна пригрозил России войной. По его словам, "новая концепция заключается в том, что если Россия придет, то мы принесем войну в Россию". Цахкна добавил, что на саммите НАТО, который пройдет в конце июня, члены альянса обсудят увеличение оборонных бюджетов и новые варианты немедленного реагирования якобы в случае российского нападения.

https://1prime.ru/20250617/estoniya-858578400.html

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общество , эстония, рф, брюссель, мария захарова, мид, нато